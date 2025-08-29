Mediaset fija la inminente fecha de estreno de 'El tiempo justo' de Joaquín Prat sin promoción previa

El próximo lunes 1 de septiembre son muchos los rostros que regresan a sus puestos y los programas que estrenan temporada. Otros en cambio esperarán al 8 de septiembre como es el caso de Ana Rosa Quintana y David Broncano o Joaquín Prat.

Hasta ahora apenas hay detalles de 'El tiempo justo', el nuevo magacín que presentará Joaquín Prat en las tardes de Telecinco como sustituto de 'Tardear'. De hecho, ni tan siquiera la cadena ha confirmado ese título que lleva semanas registrado en la oficina de Marcas y Patentes y con el que el presentador lanza un guiño a su progenitor, el mítico presentador de 'El precio justo'.

Y es que si hay algo que llama la atención es la nula promoción de Telecinco sobre el estreno de su nueva apuesta para las tardes. Y más teniendo en cuenta que salvo cambios de última hora, el nuevo programa de Joaquín Prat se estrenará el 8 de septiembre tal y como ha verificado El Televisero tras lo publicado por Poco Pasa o Informalia.

Así, 'El tiempo justo' llegará a las tardes de Telecinco el mismo día que la cadena reestructurará las mañanas con la vuelta de 'El programa de Ana Rosa' ocupando toda la franja matinal de 9:00 a 13:30 horas y la reducción del nuevo 'Vamos a ver' con Patricia Pardo al horario que ocupó en su día 'Ya es mediodía'.

Es por ello que sorprende que Mediaset no haya lanzado ni una sola promo del nuevo programa de Joaquín Prat que tiene el difícil reto de superar los datos de 'Tardear' a dos semanas de su estreno. Por si fuera poco, tampoco hay noticias de que el programa se presente previamente ante la prensa teniendo en cuenta que la semana que viene se celebra el FesTVal de Vitoria y este formato no forma parte de las presentaciones que lleva Mediaset como si pasó hace dos años con 'Tardear'.

Hasta ahora, lo único confirmado por Telecinco sobre este nuevo espacio de Joaquín Prat es que junto a él estarán María Ruiz y César Muñoz como copresentadores de las secciones de actualidad y corazón y realitys respectivamente y que no será un programa con secciones estancas, sino que estará abierto a la actualidad de última hora.

No obstante, en El Televisero si que avanzamos en exclusiva el primer gran fichaje de 'El tiempo justo' con la incorporación de Gema Peñalosa, hasta ahora colaboradora de 'Mañaneros 360' para formar parte de la mesa de sucesos del programa de Unicorn Content.