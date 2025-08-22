Desvelado el mayor secreto del nuevo programa de Joaquín Prat para las renovadas tardes de Telecinco

Telecinco sorprendía hace unas semanas al anunciar un auténtico e inesperado bombazo: Joaquín Prat saltará a las tardes de la cadena a partir de septiembre con un nuevo magacín que ocupará el hueco de 'Tardear', que desaparecerá de la parrilla tras dos años en emisión.

Por el momento, Telecinco no promociona el nuevo programa ni da más detalles sobre el mismo tras confirmar que junto a Joaquín Prat estarán César Muñoz ('Así es la vida' y 'Fiesta') y María Ruiz ('Trece al día', 'La azotea' y 'Ruta 179') como copresentadores. Sin embargo, uno de los detalles clave del formato ya ha sido desvelado.

Hablamos del título. A falta de confirmación oficial, el nuevo programa que liderará Joaquín Prat en las tardes de Telecinco llevará por nombre 'El tiempo justo' según informa El Confidencial Digital. Una marca que registró Mediaset hace unas semanas al igual que la de '¡Vaya fama!', el programa que sustituirá a 'Socialité' los fines de semana.

Una marca con la que sin duda, Telecinco busca hacer un guiño al propio Joaquín Prat y su padre, que durante años fue el presentador de 'El precio justo', el concurso que Mediaset rescató con poco éxito en 2021 con Carlos Sobera como presentador.

Por otro lado, al frente de la dirección de 'El tiempo justo' estará Óscar de la Fuente, que abandonará las mañanas de Telecinco tras años siendo el responsable de programas como 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver', y con una gran experiencia al frente de formatos de actualidad.

Así será 'El tiempo justo' con Joaquín Prat

'El tiempo justo' renunciará a las secciones estancas a la hora de abordar la actualidad política y de sucesos para construir su escaleta casi en tiempo real, en función del desarrollo informativo de la jornada. En este contexto, Joaquín Prat estará acompañado cada tarde por un núcleo fijo de colaboradores con el objetivo de construir una identidad sólida y reconocible desde el primer día, estableciendo una conexión directa y constante con los espectadores.

El programa abordará cada asunto relevante del día desde tres enfoques complementarios: una primera mesa, integrada por periodistas y reporteros en directo, que se encargará de exponer los hechos con rigor informativo; una segunda mesa que reunirá a nuevas voces con capacidad de análisis para contextualizar lo ocurrido; y una tercera mesa dedicada a la opinión, con analistas especializados en cada materia.

La crónica social y el universo de los realities de Mediaset España tendrán también un espacio destacado dentro del programa. Un equipo de periodistas del corazón y seis paparazzis fijos aportarán cada día información exclusiva sobre la vida de los personajes más seguidos del panorama nacional. Además, se prestará especial atención a las nuevas ediciones de los grandes formatos de prime time de la cadena, como 'La isla de las tentaciones', 'Supervivientes. All Stars', 'Gran Hermano' y 'Bailando con las estrellas'.