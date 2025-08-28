Exclusiva: Joaquín Prat roba este rostro a 'Mañaneros 360' para 'El tiempo justo', su nuevo programa en Telecinco

Pese a que quedan solo unos días para que arranque la nueva temporada televisiva 2025-2026 son pocos los detalles que sabemos del nuevo magacín que prepara Telecinco para sus tardes con Joaquín Prat como presentador y que tomará el relevo de 'Tardear' dos años después de su estreno. Aunque en El Televisero hemos tenido acceso en exclusiva al nombre de la primera colaboradora que ha cerrado el formato producido por Unicorn Content.

Por ahora, Telecinco no ha revelado ni el título ni la fecha de estreno, aunque hace unos días ya se filtró que el nuevo magacín de tarde se llamará 'El tiempo justo'. Un título con el que la cadena y el presentador quieren hacer un guiño al padre de Joaquín Prat, célebre presentador de 'El precio justo'.

Mientras la cadena guarda silencio sobre todos los detalles de 'El tiempo justo' tras avanzar que junto a Joaquín Prat estarán María Ruiz y César Muñoz como copresentadores; en El Televisero podemos avanzar en exclusiva que el programa ha fichado a Gema Peñalosa, habitual colaboradora de 'Mañaneros 360' para ser una de las voces del programa y liderar la parte de sucesos del magacín.

De esta manera, Unicorn Content vuelve a lograr lo que ya hiciera hace dos años cuando fichó a Manu Marlasca, el que fuera jefe de investigación de La Sexta y rostro habitual de 'Más vale tarde' para liderar la sección 'Expediente Marlasca' en 'Tardear' con Ana Rosa Quintana. Ahora hacen lo propio pero con una de las colaboradoras habituales de la sección de sucesos del magacín matinal de TVE que lideran Adela González y Javier Ruiz.

Gema Peñalosa, de colaborar en 'Mañaneros 360' y con Sonsoles a fichaje estelar de Joaquín Prat

Gema Peñalosa en su último día en 'Mañaneros 360'

De esta manera, Peñalosa abandonará 'Mañaneros 360' para ser una de las principales caras de una de las mesas de 'El tiempo justo' con Joaquín Prat. Gema Peñalosa es una periodista especializada en sucesos y tribunales del periódico El Mundo, que en los últimos años ha ganado presencia en televisión como colaboradora tanto del magacín de TVE como de 'Y ahora Sonsoles'.

A Gema Peñalosa también se la ha podido ver de forma esporádica como colaboradora en 'Horizonte', el programa de Iker Jiménez en Cuatro. Además en 2022 publicó el libro "Fuego" en el que narra el asesinato de Benejúzar, un crimen en el que Mari Carmen, una mujer del pueblo, quemó vivo a 'el Pincelito', el hombre que había violado a su hija Verónica, de trece años en 1998.

Así será el nuevo programa de Joaquín Prat

'El tiempo justo' renunciará a las secciones estancas a la hora de abordar la actualidad política y de sucesos para construir su escaleta casi en tiempo real, en función del desarrollo informativo de la jornada. En este contexto, Joaquín Prat estará acompañado cada tarde por un núcleo fijo de colaboradores con el objetivo de construir una identidad sólida y reconocible desde el primer día, estableciendo una conexión directa y constante con los espectadores.

El programa abordará cada asunto relevante del día desde tres enfoques complementarios: una primera mesa, integrada por periodistas y reporteros en directo, que se encargará de exponer los hechos con rigor informativo; una segunda mesa que reunirá a nuevas voces con capacidad de análisis para contextualizar lo ocurrido; y una tercera mesa dedicada a la opinión, con analistas especializados en cada materia.

La crónica social y el universo de los realities de Mediaset España tendrán también un espacio destacado dentro del programa. Un equipo de periodistas del corazón y seis paparazzis fijos aportarán cada día información exclusiva sobre la vida de los personajes más seguidos del panorama nacional. Además, se prestará especial atención a las nuevas ediciones de los grandes formatos de prime time de la cadena, como 'La isla de las tentaciones', 'Supervivientes. All Stars', 'Gran Hermano' y 'Bailando con las estrellas'.