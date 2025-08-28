El movimiento de Antena 3 con Sonsoles Ónega para torpedear el estreno de Joaquín Prat en Telecinco

Después de lanzar hace un par de semanas la promo del regreso de Sonsoles Ónega a 'Y ahora Sonsoles' al ritmo de "Grease"; Antena 3 ya ha anticipado la fecha de regreso de la presentadora a las tardes de la cadena tras las vacaciones de verano.

Así, tal y como anuncia ya Antena 3, Sonsoles Ónega vuelve a 'Y ahora Sonsoles' el próximo lunes 1 de septiembre tomando el relevo de Pepa Romero, que por segundo verano consecutivo se ha puesto al frente de 'YAS Verano' manteniendo el liderazgo de la franja.

De esta manera, Antena 3 se adelanta a Telecinco y Sonsoles Ónega se pondrá al frente de la cuarta temporada de 'Y ahora Sonsoles' antes de que la cadena de Mediaset estrene su nuevo magacín de tarde con Joaquín Prat. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de 'El tiempo justo', aunque lo previsible sería que llegara el día 8, el mismo que regresa Ana Rosa Quintana a las mañanas.

Habrá que ver como queda la batalla de las tardes con el estreno de Jaoquín Prat después de que tanto Ana Rosa Quintana como Frank Blanco y Verónica Dulanto hayan sucumbido con 'Tardear'. También queda por ver que hará TVE y si 'Directo al grano', el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró competirá con ambos programas o no.

Sonsoles Ónega vuelve tras una temporada histórica

El programa presentado por Sonsoles Ónega concluyó la temporada como el magacín diario más visto de la televisión con una media del 10,5% de cuota y situándose de forma indiscutible por delante de sus competidores.

En un curso marcado por una franja de tarde ha sido especialmente agitada, condicionada por constantes cambios y estrategias por parte de la competencia, de las que 'Y ahora Sonsoles' ha salido indemne. El resultado de esta firme apuesta ha sido claramente favorable: el espacio ha repetido liderazgo con más de 800.000 espectadores diarios y 3.630.000 de espectadores únicos a lo largo del curso.

'Y ahora Sonsoles' se ha consolidado como la elección preferida por los telespectadores cada tarde, liderando en la mayoría de los meses del curso. El programa ha demostrado un dominio notable, encabezando la audiencia en el 60% de los días de la temporada y posicionándose como uno de los formatos más potentes de Antena 3, contribuyendo en esta ocasión con más de 2 puntos a la media de la cadena.

Con una media de un 10,5% de cuota, entre sus mayores liderazgos destaca el público femenino con un 12,8% de cuota. Además, consigue sus mejores registros en Comunidad Valenciana (12,4%), Castilla y La Mancha (12,9%), Canarias (14,4%), Aragón (12,7%) y Baleares (11,5%).