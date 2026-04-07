Jorge Javier se mete en un charco con su alegato en Telecinco tras ver a Ramón García en una corrida de toros

Si por algo se ha caracterizado siempre Jorge Javier Vázquez es por no tener pelos en la lengua ni miedo a posicionarse políticamente. No obstante, tras el final de 'Sálvame', el presentador se ha mantenido en un segundo plano. Aunque en las últimas semanas ese silencio parece haberse terminado porque el catalán ha lanzado varios alegatos desde 'El diario de Jorge'.

Hace unos días no dudaba en alzar la voz contra el auge de Vox y la ultraderecha y este martes no se ha reprimido su opinión sobre la tauromaquia tras ver las imágenes de Ramón García junto a Gemma Camacho, reportera de 'El tiempo justo' disfrutando de una corrida de toros este fin de semana.

"Hola Joaquín... Ay que he visto imágenes y estaba pensando yo cuando he visto a Ramón García y a Gemma Camacho: 'con lo bonito que sería que la gente no fuera a los toros'", soltaba Jorge Javier nada más conectar con Joaquín Prat para adelantar los contenidos de su programa.

"Ya verás", reaccionaba Joaquín Prat tapándose la cara consciente de que su compañero se iba a meter en un berenjenal. "A ver, hay gente a quien le gusta y gente a la que no, basta con no ir si no te gusta", le replicaba el presentador de 'El tiempo justo'.

El alegato antitaurino de Jorge Javier que provoca que Joaquín Prat se tape la cara

Pero Jorge Javier Vázquez no se daba por vencido y seguía con su alegato contra el mundo de los toros. "Ya, pero a mí me gustaría que llegásemos a un punto como sociedad de que tuviéramos otra relación con el mundo animal, que entiendo ya que estamos en otra época. Ya está bien, vamos a dejar a los toros en paz y que corran por el campo y que hagan lo que les de la gana", sentenciaba el catalán.

"Digo yo", apostillaba Jorge Javier. "Di lo que quieras", le animaba su compañero. "No, escucha, si dijera lo que quisiera....", comentaba entre risas el presentador de 'El diario de Jorge' dejando entrever que si pudiera decir lo que piensa ardería España. "Pero ahora arranca tu programa", terminaba diciendo Joaquín Prat.