Jorge Javier se sale del guion en 'El Diario' con este alegato político ante el auge de Vox: "Ni un paso atrás"

Este lunes 30 de marzo, Jorge Javier Vázquez ha recibido en 'El diario de Jorge' a María, una joven valenciana de 24 años con ganas de expresar su malestar por una injusticia a la que se vio sometida su sobrina, quien, también valenciana, se vistió de fallera. Sin embargo, esa ilusión se vio destruida tras recibir muchos comentarios racistas.

María ha puesto en contexto a Jorge Javier y a la audiencia de su programa: "Nacimos en Valencia y como toda valenciana era su gran sueño. Nos dio una sorpresa a toda la familia porque le costó cumplirlo por cuestiones económicas, no es nada barato. Aquel día subí un vídeo a TikTok e igual que hubo comentarios buenos, también llegaron los malos. Me decían que si era el socarrat, el conguito fallero… cogieron el vídeo y lo subieron a muchas plataformas, miles y miles de comentarios".

Además, la invitada explicó que "una ONG cogió el vídeo y tuvo que cerrar los comentarios porque eran fuera de tono. Nosotras a este nivel nunca habíamos vivido nada así. Mi sobrina al principio respondía a los comentarios pero al extenderse en Instagram al final ella se plantea si volver a vestirse. Sin embargo, tiene una buena familia y amigos que la animaron".

El firme alegato político de Jorge Javier ante el auge de la ultraderecha

Momentos antes al reencuentro entre tía y sobrina, la joven escuchaba en pantalla el mensaje de su tía María: "Evelyn, trata de borrar de tu cabeza todo el odio porque el amor siempre es más poderoso. Has recibido comentarios maravillosos, quédate con lo bueno y levántate más fuerte que nunca. Tienes a muchísima gente que te quiere y que te apoya. Estamos muy orgullosos de ti".

Sin poder contener las lágrimas al escuchar las palabras de su tía, la protagonista de la historia reconocía estar "muy agradecida". Tras esto, ambas se reencontraban en el plató y María le expresaba lo orgullosa que estaba de su sobrina. Acto seguido, Jorge Javier no dudaba en lanzar un importante alegato ante el peligroso auge de la ultraderecha de Vox: "Ni un paso atrás, eh. No lo vas a permitir. El año que viene te vuelves a vestir de fallera".

"No podemos dejar que triunfen los malos porque estamos viviendo una época que pensábamos que ya teníamos superada y estamos viviendo una regresión. Es verdad que a veces te haces pequeño, te quieres quedar en tu casa y te vencen, no podemos dejarnos vencer, ni vosotros, ni lo maricas, ni ningún tipo de diversidad. Adelante con la lucha siempre. Hasta la muerte unidos", sentenció Jorge Javier Vázquez.