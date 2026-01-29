Jorge Javier cortó la intervención de un invitado de 'El Diario de Jorge' por lo que dijo de Pedro Sánchez

Por todos es sabido la predilección que Jorge Javier Vázquez tiene hacia Pedro Sánchez, casi desde sus inicios como líder del PSOE. En alguna entrevista ha dejado claro que le volverá a votar en futuras elecciones y en la última emisión de 'El Diario de Jorge' ha vuelto a reiterar su apoyo al presidente del Gobierno.

El programa de Telecinco recibía a Jesús, un vigués de 40 años que acudía dispuesto a ver por primera vez a su novia virtual, con la que llevaba tiempo chateando. Quería comprobar si físicamente existía el mismo feeling que de forma online. El invitado explicó a qué se dedicaba: "Soy ganadero con pasta, tengo 70 cabezas". "¿Qué animales tienes?", quiso saber Jorge Javier. A lo que él respondió: "Tengo cerdos, vacas, gallinas… hasta a Sánchez lo tengo en la cuadra".

Un comentario que, aunque lo dijo entre risas, no hizo ninguna gracia al presentador. Tras preguntarle a quién se refería exactamente, Jesús, sin tapujos contestó: "Al presidente". En ese instante, el conductor del programa le dejó claro que por ahí no iba a pasar. Visiblemente molesto, le espetó: "Shhhh, no nos metamos en ese aspecto porque yo soy muy propresidente". "Muy bien", respondió el invitado.

"Sobre todo creo que a todos los presidentes, a todos, de cualquier partido, hay que respetarlos", añadió Jorge Javier. Ante este tirón de orejas del presentador, el ganadero reculó: "Estoy de acuerdo, sí, era una broma". Tras esto, el catalán reconoció que sigue siendo defensor de Pedro Sánchez y del Gobierno de coalición. "Yo soy lo que soy, y además más todavía que antes", sentenció, llevándose el aplauso del público presente.

La estrecha relación entre Jorge Javier y Pedro Sánchez

Esta no es la primera vez que Jorge Javier defiende públicamente a Pedro Sánchez. Recientemente, dejaba claro a quién votaría en futuras elecciones: "Me voto sigue siendo para el PSOE y si se presenta Pedro Sánchez seguirá siendo para él". Y es que, reconoce que le da miedo lo que pueda pasar como la derecha y la extrema derecha lleguen al poder: "Me gusta tener un gobierno progresista y me da miedo pensar lo que puede ser un gobierno del PP y Vox, tal y como reflejan las últimas encuestas".

Si bien tampoco se muerde la lengua si tiene que criticar los fallos del líder del PSOE, como cuando saltó el escándalo de José Luis Ábalos: "Pedro Sánchez llegó al gobierno prometiendo regeneración y ha fallado estrepitosamente escogiendo a cargos tan importantes como secretarios de organización". "Estoy deseando ver cómo surfean esta, la más complicada a la que se ha enfrentando Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa", sentenció.

La relación entre Jorge Javier y Pedro Sánchez es tan estrecha que incluso el presidente del Gobierno pidió que fuera él quien presentara, en diciembre de 2023, su libro 'Tierra Firme', como así hizo. Cuando Sánchez "se tomó los días de reflexión" para decir si continuaba o no al frente del Gobierno, el comunicador le escribió preocupándose por él. Anteriormente, el presidente también le había llamado tras conocerse la noticia de que Telecinco había decidido cancelar 'Sálvame'.

Según contó él mismo en su blog de 'Lecturas', al día siguiente de saltar la noticia, recibió una llamada desde Moncloa: "No lo cogí porque no reconocí el número, hasta que recibí un WhatsApp que decía que era de presidencia del Gobierno. Llamé y me comunicaron que el presidente quería hablar conmigo". "Me emplazó a tomar un café. Acepté la oferta, ya es hora de que nos conozcamos personalmente", aseguró en aquel momento.