La docuserie de Pedro Sánchez y La Moncloa se puede ver ya a través de esta plataforma tres años después

Fue en 2022 cuando Secuoya Producciones y The Pool se unieron en la creación de 'Moncloa: Cuatro estaciones', una docuserie que pretendía mostrar el trabajo de los empleados del palacio en el que vive el Presidente del Gobierno y por ende, el día a día de Pedro Sánchez.

El rodaje de la docuserie concluyó en 2023. Pero ninguna cadena o plataforma se interesó por su compra. Tras varias negociaciones con Netflix, HBO Max, Prime Video e incluso RTVE y quedarse sin pantalla, El País compró los derechos para emitir este proyecto en su web en 2024. Ahora ha sido Movistar Plus+ la que ha adquirido los derechos para emitir el documental en su plataforma.

En este documental se muestra el lado más amable de Pedro Sánchez y los grandes hitos de su primera legislatura como la aprobación de la "excepción ibérica" por parte del Consejo Europeo o la organización de la Cumbre de la OTAN en Madrid, que coincidió con el 40º aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica.

El director de la docuserie de Pedro Sánchez fue Curro Sánchez Varela, el hijo del guitarrista Paco de Lucía, y que se encargó de dirigir precisamente el documental sobre su padre así como otro sobre Malú y otro sobre Curro Romero.

'Moncloa: Cuatro Estaciones' consta de cuatro episodios y ya se pueden ver en Movistar Plus+. Un proyecto que compartirá plataforma con otros proyectos históricos como la miniserie 'Anatomía de un instante' o la docuserie 'La última llamada', donde los cuatro ex presidentes del Gobierno relatan su vida en Moncloa y el peso de gobernar España.

La serie pone el foco tanto en el presidente como en los trabajadores del complejo, incluyendo personal de cocina, secretaría, seguridad (como el cetrero del recinto) y asesores especializados, para mostrar "la faceta más humana y desconocida de la institución".