Ponen a Ana Rosa Quintana en un aprieto con esta incómoda pregunta sobre Pedro Sánchez y su respuesta descoloca

Cuatro ha estrenado este miércoles, 29 de abril, la segunda temporada de '100% Únicos', el programa en el que 30 personas con autismo ejercen de entrevistadores a varios rostros conocidos. La presentadora Ana Rosa Quintana y el cantante David Bustamante fueron los invitados de esta primera entrega.

La principal novedad de esta segunda tanda de episodios es que será el actor y director Daniel Guzmán el que asuma el papel de presentador, dando los respectivos turnos de palabra. El objetivo de este espacio es dar visibilidad a las personas con Trastorno del Espectro Autista, y reivindicar una mirada basada en la empatía, la inclusión y la normalización.

Fue Raúl Jordán, un joven reportero con TEA de 20 años, el que puso contra las cuerdas a Ana Rosa Quintana al hacerle una pregunta un tanto incómoda. "¿Puedes decir dos cosas buenas sobre Pedro Sánchez?", le soltó sin rodeos el entrevistador. La periodista no esquivó la cuestión. Pero, antes de responder, hizo una sorprendente revelación: "Yo he sido amiga de Pedro Sánchez, ha tenido muy buena relación con él".

Acto seguido, procedió a decir las virtudes que, según ella, tiene el presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez tiene mucho mérito por haber llegado donde ha llegado, es muy perseverante y muy decidido", aseguró Ana Rosa. Cualidades que, en su opinión, le han llevado a acabar siendo presidente de todos los españoles. Sin embargo, concluyó su respuesta con una frase que dejó entrever un dardo al líder de los socialistas: "Lo importante es que llegas para un servicio público, pero no para quedarte".

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Ana Rosa se sincera sobre su ideología política y defiende sus ataques al Gobierno

Otra de las entrevistadoras también le puso en una comprometida situación, al decirle que "antes tenía una mentalidad muy obrera", pero que ahora es "muy de derechas". A lo que la presentadora de Mediaset contestó que "yo he votado muchas más veces al Partido Socialista que a ningún otro partido, lo que pasa es que creo que, en este momento, el Gobierno no lo está haciendo bien y yo, como periodista, creo que nuestra obligación es hacer un control al Gobierno. También se lo hice al de Rajoy, que están muy enfadados conmigo. Cada vez que un Gobierno se enfada conmigo, estoy convencida de que lo estoy haciendo bien".

Uno de los momentos más emotivos de la presentadora de 'El programa de AR' fue cuando se sinceró sobre su cáncer. Hace unos años, a Ana Rosa le diagnosticaron cáncer de mama por segunda vez: "Me dio fuerza para afrontarlo con mi familia y mis compañeros, porque esto siempre ocurre de un día para otro: tú estás bien, te vas a una revisión y, de repente, te dicen que tienes cáncer, y además un cáncer complicado, de mama. La verdad que no he tenido miedo en ningún momento, siempre he pensado que me iba a curar y, al final, dije: 'Mira, estamos en manos de la ciencia y de Dios'".

Además, confiesa que tuvo mucho apoyo por parte de sus compañeros de programa: "Todos los días, durante los meses que yo estuve de baja con quimioterapia, la radioterapia y las intervenciones, Joaquín Prat, Patricia Pardo, Ana Terradillos… mis compañeros, todos los días, me mandaban un mensaje. Me he sentido muy arropada por mi familia y muy cuidada".

Aunque el momento que más emocionó a Ana Rosa fue cuando Andrea Rodríguez, una de las reporteras de '100% Únicos', le hizo un regalo: una flor de papel de color rosa. "Esta flor es para ti porque, además de que te llamas Rosa, representa la lucha contra el cáncer de mama. Es un recordatorio de que ganaste la batalla y de la fuerza tan grande que tienes. También es un homenaje a todas las mujeres que hoy están luchando", explicó la joven reportera.