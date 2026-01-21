Jorge Javier utiliza la polémica con John Guts en 'GH DÚO' para lanzar este serio aviso ante el auge de la ultraderecha

Este martes, 20 de enero, Telecinco emitió una gala 'Especial Salvación' de 'GH Dúo' con Jorge Javier Vázquez al frente. Durante la misma se emitieron las imágenes de los lamentables comentarios machistas de John Guts que se viralizaron en las redes sociales, donde se exigió su expulsión disciplinaria.

Todo ocurrió durante la emisión del 24 Horas de 'GH Dúo', cuando el mexicano estaba charlando con Carlos Lozano sobre feminismo. Aunque se desconoce el contexto en el que se produjo la conversación, el concursante dijo, textualmente, lo siguiente: "Les vendieron un falso empoderamiento, y ahí está. ¿Qué pasó? Que se necesitaban más impuestos y dijeron: '¿Cómo mandamos a estas viejas? ¿Cómo las sacamos de la cocina, de barrer, de plancha, para que paguen más impuestos?'".

"Hay que decirles que son mujeres trabajadoras, mujeres independientes, empoderadas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un trabajo de la verga, educando a sus hijos de la manera más pendeja del mundo… Les dijeron que eran fuertes e independientes", llegó a decir John Guts. En su opinión, prosiguió diciendo: "Les vendieron esa idea, las sacaron de las casas, las pusieron a trabajar y eso fue los que les dijeron, y ahora no quieren trabajar porque no les dieron la historia completa".

En último fragmento que se escucha dice así: "Con el tema del feminismo lo que pasó es que está creado por el sistema, por los hombres o por quien tu quieras. Por un tema de mano de obra, por lo que estaban haciendo en casa mal. No es lo mismo que en un casa pague impuesto uno que paguen dos. Es un tema de impuestos, ¿quién se empoderó?".

Las polémicas declaraciones de John Guts sobre el feminismo

En la gala de 'GH Dúo' de este martes, Jorge Javier Vázquez se mostró durísimo con el concursante, y con todos aquellos que aplauden este tipo de discursos. Además, agradeció a los espectadores del 24 horas que denunciaran lo ocurrido: "Sabemos y os agradecemos que seguís el 24 Horas en Mediaset Infinity y que no se os escapa nada. Tampoco este comentario de John Guts, que dijo esto sobre las mujeres". Acto seguido dio paso al polémico video.

El programa ofreció imágenes inéditas de la conversación, donde el concursante iba más allá: "Lo que más hueva me da es que gente de 20 y 30 años carezcan de personalidad y actitud y anden atrás como si tuvieran 'mamitis' de las señoras. Por eso están como están y luego le quieren echar la culpa al sistema. Lo que no puede ser es que venga gente ya grandecita a seguir estando bajo las faldas de sus mamás postizas de aquí. Ese es el reflejo de lo que tienes en tu casa".

Ante la pasividad de Carlos Lozano, que ni se inmutó ante las barbaridades de su compañero, el concursante de 'GH Dúo' continuó con su monólogo: "Les vendieron la idea, la sacaron de las casas, las pusieron a trabajar. Porque no es lo mismo que en una casa pague impuestos uno a que lo paguen dos. ¿Quién se empoderó? ¿Las mujeres o el sistema? Y ahora no quieren trabajar porque no les dieron la historia completa".

Jorge Javier condena las declaraciones de John Guts y lanza un vaticinio

"¿Ahora qué hacen? Ahora dicen 'por pendeja me caí y por chingona me levanto' y ponen una foto en tanga. Oye pues ponte una foto haciéndote unos tacos, no un tanga. ¿Por qué tienes que poner una frase empoderada con las chichis (haciendo referencia a los senos) fuera? Encima haciendo las cosas que hacemos nosotros todos los pinches días que es trabajar", sentenció Guts en las imágenes mostradas por 'CH Dúo' este martes.

Por su parte, Carlos Lozano se limitaba a decir que él no habla de "las mujeres y el del feminismo" porque "es un tema muy delicado". Estas declaraciones del mexicano han desatado la ira de los espectadores, quienes pidieron la expulsión del concursante de forma disciplinaria. Sin embargo, todo parece indicar que no habrá sanción para él, ya que John Guts es uno de los nominados semanales, y será el público el que decida el jueves si le expulsa o no.

El que no puedo evitar callarse al ver las imágenes fue Jorge Javier Vázquez. En primer lugar, antes de tomar él la palabra, dio la oportunidad a la representante del concursante, Marina Navarro, de que se explicase. Esta le intento justificar, aunque sin éxito: "En ningún momento dice que piense eso. Eso es lo que ha mamado en un país en el que la gente está muy atrás con respecto a nosotros y se les ha vendido a las mujeres ese papel de empoderamiento, pero no es el contexto quizás para politizar, ese no es el contexto. Le conozco y no es machista para nada".

Acto seguido, el presentador de 'GH Dúo' no dudó en condenar las declaraciones del mexicano: "La verdad es que no sé por qué os han sorprendido las palabras de Guts porque con toda esta ola reaccionaria que nos viene y que se está instalando en todo el planeta… ¡las palabras de Gus son el futuro! En una sociedad terrible como la que estamos creando y votando, gente como Guts va a tener muchísimo poder", sentenció Jorge Javier.