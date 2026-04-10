Belén Esteban no nombra a Jorge Javier, pero muchos sospechan que este palo va para él: "Nunca has sido más que yo"

Belén Esteban ha sido la última invitada de '¡Menudo cuadro!', el programa de RTVE Play conducido por Carlota Corredera, David Insua y David Andújar. Allí, la televisiva se ha desahogado largo y tendido sobre un excompañero y amigo de Telecinco, que, aunque ella no ha dado nombre, muchos dar por hecho que se trata de Jorge Javier Vázquez.

Todo empezó cuando Belén Esteban dejó entrever una decepción personal. Ante esto, Carlota Corredera le preguntó, directamente: "Con esas personas que conocemos todos, que entiendo que han sido compañeros tuyos y míos, ¿hay opciones de reconducirlo o tú estás en un punto de limpieza?". A lo que la que fuera su compañera de 'Sálvame' ha contestado con total sinceridad: "Ahora mismo no quiero reconducir nada. Es que yo creo que un amigo, o una amiga, o un amigo muy amigo, muy reconocido en este país yo no le tengo que permitir ciertas cosas".

"Porque por tú ser una persona muy conocida, muy conocida, muy conocida de este país nunca has sido más que yo", ha dejado claro, con contundencia, la concursante de 'Top Chef'. Pero ha ido más allá, y no ha dudado en lanzar un dardo a este examigo: "A lo mejor yo he sido más que tú y la pena es que no lo has sabido asumir". "Que a gusto me he quedado", sentenciaba la de Paracuellos.

Aunque en ningún momento Belén Esteban ha dado el nombre de esta persona, en las redes sociales muchos dan por hecho que se trata de Jorge Javier Vázquez, al que hace poco ha dejado de seguir en Instagram. Desde que terminó 'Sálvame', ambos perdieron todo tipo de contacto. "No quiero reconducir nada", ha insistido la colaboradora.

😱💥 Belén Esteban tira una pullita a ¿¿JORGE JAVIER?? (Recordemos que Belén le ha dejado de seguir en Instagram hace poco)



“Por que esa persona sea muy conocida en este país, no ha sido más que yo. No le tengo que permitir ciertas cosas” pic.twitter.com/X8LXV8tKoT — El Salvamista Cotilla ✨ (@elfrikidelatv_) April 9, 2026

Belén Esteban no descarta regresar a Mediaset

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, ha confesado que esa persona "ha sido importante para mí, pero yo nunca le he importado. Tengo claro a quién quiero en mi vida. Yo no haría las cosas que me ha hecho a mí". Un mensaje con el que deja claro que la ruptura es definitiva, pese a que en el pasado fueron grandes amigos. Durante la charla en '¡Menudo cuadro!', la televisiva no cerró la puerta a regresar a Mediaset, aunque por el momento nadie se ha puesto en contacto con ella.

Belén Esteban sigue considerando Telecinco como "su cadena". Si bien es consciente que, de regresar, inevitablemente se encontraría con esa persona, al que se niega a nombrar: "Si volviera a Mediaset me lo encontraría por los pasillos y me saludaría como si nada". Además, tiene claro que si su examigo escucha esas declaraciones, "no me va a escribir, pero sé que se va a enterar porque él lo ve todo".

Sobre su posible vuelta a Mediaset, Belén Esteban explicó que "hace poco estuve en el cumpleaños de Belén Rodríguez y me encontré con mucha gente de Mediaset. Yo me he cogido un año sabático, ya llevo unos meses, y luego entré en 'Top Chef', que acabó el 22 de enero después de 10 programas muy intensos y muy felices, y yo te digo una cosa, quiero seguir con este tiempo, pero si me llama Mediaset…".

Asimismo, revelaba que en este tiempo le han llamado para "hacer exclusivas y he dicho que no. Me han llamado revistas muy importantes de este país para que luego digan que Belén Esteban no interesa". "Pero yo os digo una cosa, yo me he reunido con gente que me ha propuesto cosas, es más, me han propuesto hasta trabajar en Miami. Pero ahora es mi tiempo. Pero si me dices, ¿te gustaría trabajar el día de mañana en Mediaset? Te voy a ser sincera, sí", sentenciaba Belén Esteban.