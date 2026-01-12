Carlos Lozano denuncia una cacería contra Cristina Piaget en 'GH DÚO' y advierte con abandonar: "No tienen corazón"

Carlos Lozano ha alzado la voz en 'GH DÚO' contra lo que está sucediendo en la casa con Cristina Piaget. La modelo y actriz se ha convertido en el centro de todos los conflictos en estos primeros días de convivencia. Todos los compañeros van a degüello contra ella y solo el expresentador, que además es su pareja de concurso, le apoya.

Por eso, tras sufrir una crisis nerviosa a consecuencia de los múltiples frentes que tiene abiertos, que ha derivado incluso en una erupción cutánea, Piaget ha abandonado la gala y se ha reunido con el equipo del reality. Un equipo que ha tratado de tranquilizarla para evitar un eventual abandono.

Mientras tanto, Carlos Lozano, en la intimidad del confesionario y roto en llanto, ha denunciado ante Ion Aramendi el complot que se ha formado en 'GH DÚO' contra Cristina Piaget. El conductor de la gala dominical le ha preguntado si existe "inquina" generalizada hacia ella, y su respuesta ha sido tajante y muy conmovedora.

"Todos los compañeros. No tienen corazón. Ella no lo hizo con mala intención. Tiene sus cosas, pero es muy injusto lo que están haciendo por una mierda de manzana. Es muy triste", ha empezado clamando Lozano después de que toda la casa se haya echado encima de Cristina por haber robado comida. Según ella, sin pensar en que podría acarrear una penalización severa para todo el grupo en conjunto.

Carlos Lozano: "Si no tienen corazón y son animales, fuera"

"No puedo con las injusticias. Si hay un compañero con problemas, hay que ir a la persona y al alma, no a las nominaciones ni a la pasta ni a la mierda. Si no tienen corazón y son animales, fuera. Si ella está mal, se equivoca, mete la pata o se le ha olvidado la norma, a mí qué me importa. ¿No ves que no está bien? No vayas a degüello a por la gente que tiene problemas. Ayúdala", ha sentenciado Carlos Lozano alto y claro. "Qué poca sensibilidad. Todo el mundo nos equivocamos", ha añadido.

Al hilo, Ion Aramendi le ha planteado si existía la posibilidad de que Cristina Piaget remonte su concurso en 'GH DÚO'. "Yo espero que remonte y, si no lo hace, me da igual, nos vamos juntos. Yo no voy a dejarla tirada por una puta manzana o un puto concurso", ha aseverado Lozano, advirtiendo con su posible abandono.

"La peña va por su interés y, seguramente, si a Cristina le pasara algo, la pisarían y pasarían por encima para ir a comer una manzana. ¿Tú has visto eso alguna vez? Yo no y yo no soy así. Yo no voy a convivir así", ha proseguido Carlos Lozano, tildando a sus compañeros de "sinvergüenzas".

Por otro lado, el concursante ha ahondado en los posibles problemas que puede tener Cristina Piaget en el reality, señalando "inseguridades" porque es la primera vez que entra en un formato como 'GH DÚO' de encierro y convivencia. "Necesita que le apoyen, pero nada, nadie lo hace", ha reiterado Carlos entre lágrimas.