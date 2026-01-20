El comentario de Carmen Borrego que pone en jaque a 'GH DÚO 4' y levanta grandes sospechas: "Menuda farsa"

Los espectadores del 24 horas de 'GH Dúo' se han quedado en shock ante la frase que le han oído a Carmen Borrego durante una conversación con Belén Rodríguez. En un momento dado, la hermana de Terelu Campos, quien ha manifestado su deseo de abandonar la casa, preguntaba por su teléfono móvil. Algo que generó un enorme revuelo en redes sociales.

Todo ocurrió cuando Carlos Lozano, Sonia Madoc, Carmen Borrego y Belén Ro se encontraban haciendo la prueba, que consiste en sostener una bola del mundo mientras memorizan sus continentes y países. Tras pedirle a Antonio Canales que le supliese momentáneamente sujetando la bola para poder ir al baño, la madre de José María Almoguera preguntó: "¿Dónde está mi móvil?".

Una pregunta que descolocó a la audiencia que estaba viendo el programa en directo. Y es que la regla básica de 'Gran Hermano' es el aislamiento de los concursantes de todo cuanto ocurre en el exterior. Esto implica no poder usar, bajo ningún concepto, teléfonos móviles. Ante semejante metedura de pata, Belén Rodríguez le espetó: "¿Qué móvil?". Intentando corregir su desliz y visiblemente nerviosa, Carmen Borrego exclamó: "¡Ah, si yo no tengo móvil!".

Sin embargo, ya era demasiado tarde, la escena ya se había viralizada por las redes sociales, donde los usuarios de X no dudaron en acusar a la hija de María Teresa Campos de tener privilegios como ya tuvo, supuestamente, durante su paso por 'Supervivientes'. "El otro día, Mario vio un móvil en el baño, en el mueble donde se maquillan, y se hicieron los locos", aseguraba un seguidor del 24 horas.

🚨Carmen Borrego confiesa delante de sus compañeros durante la prueba semanal que TIENE UN MÓVIL escondido dentro de la casa, se pone tan nerviosa que hasta se le cae la pelota con lo que ha soltado



¿algo que decir @ghoficial? #GHDÚO19E #GHDÚO20E #GHDÚO4 pic.twitter.com/LR5woHprDO — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) January 19, 2026

a carmen borrego se le ha escapado que tiene un móvil metido en la casa.



nunca pensé que los favoritismos de gran hermano llegarían tan lejos. #GHDuo19E #GHDuo20E pic.twitter.com/XmhcmGwf77 — 𝐀𝐛𝐮 (@abu_abu___) January 19, 2026

Carmen Borrego activa el protocolo de abandono y desata las críticas en redes

Esta nueva polémica con Carmen Borrego llega justo cuando la colaboradora ha manifestado su deseo de abandonar la casa de Tres Cantos, reconociendo que ha "llegado a su límite". En el confesionario y entre lágrimas, confesaba que quería marcharse del concurso: "Tengo claro que no me voy a adaptar. Que me he equivocado. Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por estar aquí", reconocía.

"Ni mi cuerpo me responde ni yo no puedo más. Lo intento, lo intento, pero no tengo fuerzas. Es muy difícil y no tengo ganas de estar aquí todo el día llorando. Ayer conseguí hacerlo, pero hoy me he hundido otra vez y es porque no puedo. Entonces, mi límite ha llegado, pues ha llegado, qué lo voy a hacer", añadía la colaboradora de Telecinco. Además, dejaba claro que no sentía que hubiera fracasado: "¿Qué he fracasado? Pues no, porque yo fracaso cuando no lo intento, cuando lo intento no me siento fracasada. Me quiero ir, lo tengo claro que me quiero ir, que está superado el tema y ya está. Y quien no lo entienda me da iugal, a mí me ha superado. Esta experiencia para mi ha terminado", sentenciaba Carmen Borrego, levantándose del confesionario.

Esta actitud de la concursante también ha recibido infinidad de críticas en redes sociales. Amor Romeira era una de las más duras con ella. "Cada protocolo de activación de Carmen Borrego viene con toques de dignidad. 'Yo no estoy preparada para vivir con esta gente', 'yo no me voy a adaptar'. No eres más que ningún otro concursante Carmen. Y tu problema es ese. Es el ego de ser más que ellos", escribía la canaria en su cuenta de X. Una opinión que era compartida por muchos de los usuarios de la red social.

