Belén Rodríguez se pronuncia sobre su relación con las Campos antes de coincidir con Carmen Borrego en 'GH Dúo 4'

Este próximo jueves, 8 de enero, Telecinco estrenará la cuarta edición de 'GH Dúo'. Por el momento están confirmados como concursantes Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez y Carmen Borrego, aunque se desconoce quiénes serán sus respectivas parejas.

Belén Rodríguez y Carmen Borrego entrarán a la casa de Tres Cantos tras años de desavenencias. En vida de María Teresa Campos, Belén era considerada una más del clan, como una tercera hija para la presentadora. Sin embargo, a raíz de su muerte, la colaboradora sacó a relucir su malestar con Terelu y Carmen por no haberle avisado de lo mal que estaba su madre. Desde entonces, la relación entre ellas, que parecía inquebrantable, se rompió.

Este lunes, 5 de enero, la experta en realities y actual colaboradora de 'El tiempo justo', se pronunciaba en el programa de Joaquín Prat sobre su verdadera relación con las hermanas Campos. Sobre todo a raíz del mosqueo de Terelu al enterarse en directo en '¡De viernes!' de las palabras de su examiga mientras ella concursaba en 'Supervivientes', algo que no le hizo ninguna gracia.

"Quiero dejar claro que con Terelu no tengo ningún problema, que me invitó al teatro, y no pretendo tenerlo. Me extrañó su reacción el otro día. Yo contesto a Terelu después de meses intentando tapar esta historia. Terelu me obliga a dar explicaciones. No tengo la culpa de que ella suelte la bomba y se vaya a 'Supervivientes'", explicaba Belén Rodríguez. Además, desvelaba que ese perdón del que tanto se ha hablado en los platós no se habría producido todavía en persona.

El motivo del malestar de Belén Rodríguez con Terelu Campos

Sobre la reacción de la madre de Alejandra Rubio en el programa nocturno de Telecinco, la colaboradora daba su opinión al respecto: "Creo que lo que le pasó a Terelu es que vio las imágenes y se sintió mal". Por ello, volvió a entonar el mea culpa, empatizando con el malestar de su examiga. Aun así, recordó nuevamente lo mal que lo pasó con el acoso y derribo que recibió durante la última etapa de 'Sálvame' y del que Terelu participó: "Se me sometió a un acoso y a una persecución y Terelu era de las enviadas, con la que tenía más relación".

Respecto al perdón del que la hija de María Teresa Campos habló públicamente, Belén Rodríguez la desmiente: "Lo dijo en la televisión y no fue tampoco así. No he hablado con ella nunca de este tema. Fue públicamente y a mí no me lo ha dicho". Por otro lado, la futura concursante de 'GH Dúo' sí que tuvo unas palabras de agradecimiento a Carmen Borrego, quien salió en su defensa frente a los reproches de su hermana en el plató de '¡De viernes!'.

Aunque en un primer momento, Belén se distanció de las dos, todo parece indicar que ahora mismo las discrepancias con Carmen han quedado atrás. E incluso no le importaría participar de pareja con ella en el reality de Telecinco. "Quiero dar las gracias a Carmen por su defensa, que sabe perfectamente lo que me duele", reconocía la tertuliana en 'El tiempo justo'.

En '¡De viernes!', Carmen Borrego dejaba claro que, por su parte, no tendría ningún problema en la casa con Belén Rodríguez: "No solo hemos tenido problemas, somos muy divertidas. No creo que vaya a ir en mi contra porque entramos en un momento completamente distinto". De hecho, la madre de José María Almoguera siempre ha tenido claro que Belén era alguien muy importante en su vida: "Para mí ha sido familia como lo es para Terelu. No me gusta que siga hablando porque es uno de los temas que más dolor me han causado".