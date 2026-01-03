Belén Rodríguez entra con las espadas en alto a 'GH DÚO 4': "Todos los confirmados me caen mal"

Aunque ya se había publicado en algunos medios, hace unos días, 'El tiempo justo' confirmaba la participación de Belén Rodríguez en la cuarta edición de 'GH Dúo', que arrancará Telecinco el próximo jueves 8 de enero. Tras más de 20 años comentando realities en televisión, la colaboradora se pondrá por primera vez en el papel de concursante.

Este viernes, 2 de enero, Belén Rodríguez ha concedido en 'El tiempo justo' su última entrevista antes de embarcarse en esta nueva aventura televisiva. Además, ha aprovechado la ocasión para responder a las críticas de sus compañeros por su participación en el reality. "Estoy cagada", ha empezado confesando la colaboradora en el programa vespertino de Telecinco.

Y es que la experta en realities siempre había dejado claro que jamás participaría en uno. Por eso, muchos no entienden qué le ha hecho cambiar de opinión. Según reconoce, fue a raíz del cáncer de garganta que le fue diagnosticado hace un año, cuando se dio cuenta que necesitaba "un paréntesis en su vida": "He pasado un año muy malo, mucho peor de lo que os podéis imaginar".

"Necesito en mi vida un paréntesis, de mis rutinas, de médicos, cuidados… Necesito dedicarme a otra cosa, ver a otra gente y compartir algo más que no sea mi enfermedad", confesaba Belén Rodríguez a César Muñoz sobre los motivos que le han llevado a aceptar participar en 'GH Dúo'.

Belén Rodríguez carga contra sus compañeros de 'GH Dúo'

La colaboradora no dudaba en defenderse de las críticas de algunos de sus compañeros, quienes no entendían su decisión. Algunos, como Marta López, piensan que el reality va a sobrepasarla porque se le hará muy difícil pasar de juzgar a concursantes a ser ella la juzgada por los espectadores. Ante esto, ella lo tiene claro: "Si me meto en esta aventura es con todas las consecuencias. He sido muy dura, durísima y sé que se va a vengar la gente por eso", admite.

Sobre sus futuros compañeros de convivencia que ya están confirmados, Belén Rodríguez augura un explosivo encierro al desvelar: "Todos los confirmados me caen mal": "Con Canales me he matado en todos los platós. (Raquel) Salazar ha hecho cosas que no me han gustado cuando su hija estaba en 'Gran Hermano'. Anita me cae muy bien como persona, pero creo que es muy incoherente con el tema de Montoya".

"Si me enamoro, habrá edredoning", asegura

Además, ha revelado cuáles son sus manías, que no son pocas. Según la colaboradora, lo que peor va a llevar va a ser "compartir" espacio, ya que admite ser "muy escrupulosa". Hasta tal punto que en su casa, sus invitados no pueden usar su baño personal bajo ningún concepto, para eso dispone de otro "de cortesía".

También ha hablado de su necesidad de independencia y del poco tiempo que aguanta lejos de su domicilio: "No estoy más de una semana fuera cuando me voy de mi casa". Aunque la confesión que más sorprendía a sus compañeros de 'El tiempo justo' fue la siguiente: "Si me enamoro, haré edredoning". Toda una declaración de intenciones.

Pocas horas después de esta entrevista de Belén Rodríguez en 'El tiempo justo', '¡De viernes!' confirmaba la participación de Carmen Borrego, con la que hace unos años era uña y carne pero últimamente su relación se había truncado. Pese a esto, la hija de María Teresa Campo quiso dejar claro que "Belén es familia", por lo que no tendrá ningún problema en convivir con ella. "No vamos a un convento, pasará de todo. Pero de ahí a que Belén y yo nos peleemos todo el día, no será así", sentencia.