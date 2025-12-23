El inesperado 'guantazo' de Marta López a su amiga Olga Moreno por su traición a 'El tiempo justo'

Hace justo una semana que Olga Moreno se rompía en directo en 'El tiempo justo' cuando Joaquín Prat le preguntaba qué cómo estaba al notarla ausente. Desde entonces, la colaboradora ha faltado a su trabajo y ha llegado incluso a atacar a algunos de sus compañeros por lo que dijeron de ella. Este martes, hemos conocido que la colaboradora reaparecerá en 'De Viernes' y su amiga Marta López ha sorprendido con su reacción.

Después de que Olga Moreno se rompiera en 'El tiempo justo', algunos de sus compañeros debatieron si todo se debía a una posible crisis con su pareja y representante, Agustín Ettiene. Algo que Gloria Camila ya se dedicó a desmentir asegurando que si el representante se había ausentado en los últimos días y no acompañaba a su pareja como era habitual es porque sufría lumbalgia.

El pasado viernes, Olga Moreno ponía fin a los rumores compartiendo una fotografía de una comida con Agustín Ettiene y aprovechaba para atacar a algunos de sus compañeros de 'El Tiempo justo'. "La diferencia entre nosotros, es que ellos ayer estaban sentados hablando de mi vida, y ellos en la mía son un cero a la izquierda. No necesito y me alegro de no ser como ellos", decía en un story de Instagram.

Días después, hemos sabido que Olga Moreno reaparecerá este viernes como invitada de 'De Viernes' protagonizando el scoop en el que aclarará cómo se encuentra y qué ha pasado con Agustín Ettiene tras haber tenido una discusión. Un asunto que han abordado en 'El tiempo justo' con Marta López lanzando un dardo inesperado a su amiga y compañera.

El golpe de Marta López a Olga Moreno por su entrevista en 'De Viernes'

Y es que la entrevista de Olga Moreno en 'De Viernes' ha generado un gran malestar entre sus compañeros. "Las críticas que recibimos era porque decíamos que iba a rentabilizar sus lágrimas", recordaba Leticia Requejo. "Y todo porque se puso a llorar, yo quiero llorar mañana también a ver si me llevan a 'De Viernes'", apostillaba Luis Pliego, el director de Lecturas.

"Olga es un personaje y lo que se espera de un personaje es que de una entrevista así que no se le puede criticar", trataba de defender Antonio Rossi. "Olga no pensaba llorar y si se ha hablado de su relación y Ana Luque ha aprovechado para volver a la tele y hablar de ella, ¿es malo que lo rentabilice si lo hacen otros?", se sumaba Gloria Camila.

Pero era Marta López la que daba un paso más allá sorprendiendo a todos con el golpe bajo que le soltaba siendo gran amiga suya. "Yo tengo clarísimo que Olga no se puso a llorar para cebar nada, pero también digo una cosa y no tendré yo sospecha de que no quiera a Olga, pero me parece también muy justo para este programa que si te ha pasado aquí también dar algo a este programa. Este programa no te va a prohibir nunca ir a Lecturas o ir a De Viernes pero si habla mal de los compañeros, ¿qué pasa que ahora nos tenemos que sentir nosotros heridos y los de De Viernes no?", soltaba la colaboradora.

"Menos mal que eres amiga de Olga", le decía Joaquín Prat. "No, es que si te pasa aquí ven aquí y luego vas a De Viernes y no pasa nada", añadía Marta López. "Lo que no puede ser es que no conteste a nadie de aquí y te vayas a De Viernes", insistía Leticia Requejo. "Puede hacer lo que quiera", terminaban defendiendo César Muñoz y Joaquín Prat.