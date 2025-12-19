El demoledor dardo de Olga Moreno a 'El tiempo justo' de Joaquín Prat tras dejar su puesto: "Un cero a la izquierda"

Olga Moreno se rompió el pasado martes en pleno directo en 'El tiempo justo' sin querer entrar en detalles de qué le ocurría. Un día después, la colaboradora dejaba su puesto en el programa de Joaquín Prat sin dar explicaciones y varios de los compañeros apuntaban a una posible crisis con Agustín Ettiene, su representante y pareja.

No obstante, Gloria Camila aseguraba que según ella la relación entre Olga y Agustín estaba bien y si el representante se estaba ausentando en los últimos días sin acompañarla como era habitual es porque se encuentra enfermo.

Pues bien, este viernes, Olga Moreno ha querido poner fin a todos los rumores sobre una posible ruptura o crisis con Agustín Ettiene compartiendo un story del propio representante en el que se veía cómo ambos estaban comiendo en un restaurante.

Pero lejos de quedarse ahí, Olga Moreno no dudaba en señalar a sus propios compañeros de 'El tiempo justo'. "Aprovecho este momento de tranquilidad para daros las GRACIAS por TODOS LOS MENSAJES DE APOYO después de lo de ayer! La diferencia entre nosotros, es que ellos ayer estaban sentados hablando de mi vida, y ellos en la mía son un cero a la izquierda. No necesito y me alegro de no ser como ellos", publicaba la ex de Antonio David Flores.

Un ataque hacia sus compañeros de 'El tiempo justo' después de que este jueves varios de ellos como Miguel Frigenti, Alexia Rivas o Antonio Rossi fueran muy duros contra ella con el periodista asegurando que él la conocía de antes de estar incluso con Antonio David y que nunca ha sido una mujer muy locuaz y siempre ha sido una mujer apocada.

Antonio Rossi sobre Olga Moreno: “Nunca ha sido locuaz, siempre ha sido apocada”.



pic.twitter.com/sNVDuEUTw7 — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) December 19, 2025

Un demoledor mensaje que 'El tiempo justo' compartía con la audiencia este viernes dejando en el aire si Olga Moreno está enfadada con el programa y si volverá como colaboradora tras varios días ausente. "Que se den por aludidos los que quieran, sois un cero a la izquierda y no sumáis nada en su vida y yo no sé por qué recordando los que estaban ayer, igual Leticia Requejo, Miguel Frigenti, Alexia Rivas", reaccionaba Joaquín Prat.

"Ella dice que un cero a la izquierda, perfecto, gracias, yo no me doy por aludida. Pero dice que nosotros hablamos de su vida, recordemos que ella en parte está aquí porque ha hablado de su vida durante todos estos años que parece que se le olvida totalmente. Puede que no le hayan gustado cosas y tiene todo el derecho a contestar, pero parece que se le olvida donde está jugando y esto es parte del juego y no siempre uno opina o piensa como tú", le contestaba Leticia Requejo.

Mientras que Marta López, gran amiga de Olga Moreno, reconocía que no le gustaba nada el mensaje que había puesto. "Ayer hablé con ella, pero creo que se ha equivocado porque no puede poner en el saco a todo el mundo ni hacer ese desprecio de que no somos iguales. A mí es a la primera que me habéis atacado con la boda, pero te tienes que aguantar, yo le aconsejo que se siente aquí y que le diga cara a cara lo que quiera decir", destacaba la colaboradora.