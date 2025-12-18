Joaquín Prat apunta a la señal por la que Olga Moreno ha dejado su puesto en 'El Tiempo Justo' de Telecinco

Este martes, Olga Moreno no podía contener la emoción y se rompía en 'El tiempo justo' dejando entrever que no se encontraba bien anímicamente por algún motivo que se desconocía. Un día después, la ganadora de 'Supervivientes 2021' se ha ausentado de su puesto en el programa de Joaquín Prat.

Olga Moreno intentó restar importancia a lo que le ocurría, pero su rostro, los ojos vidriosos y su dificultad para contener las lágrimas evidenciaban que atravesaba un momento delicado. Algo que llevó a que tanto el presentador como sus compañeros se interesaran por su estado.

Este miércoles, Joaquín Prat ha arrancado 'El tiempo justo' con el plató a oscuras y junto a la silla vacía de Olga Moreno. "Hola buenas tardes. Siempre me ha llamado mucho la atención porque le preguntamos si está bien a una persona que claramente no lo está y Olga Moreno no está bien, por eso hoy su silla está vacía, no ha venido a trabajar. Ayer si vino a trabajar pero estaba ausente", empezaba diciendo el presentador.

"Olga no está bien y enseguida vamos a intentar aclarar por qué y se lo vamos a preguntar a una de sus amigas más íntimas, Gloria Camila Ortega Mohedano", seguía diciendo Joaquín Prat. "Ayer ya nos llamó la atención mucho antes de que empezara el programa, en la sala que compartimos estaba ausente, no estaba atendiendo a la reunión y nos llamó la atención y Antonio y yo lo comentamos y a lo largo de la sección se desmoronó y no pudo contenerse", explicaba Luis Pliego.

Era justo después cuando Antonio Rossi ponía sobre la mesa que lo que le llamó la atención a todos es que el bajo ánimo de su compañera coincidía con que Agustín Ettiene, pareja de Olga Moreno y su representante, no estaba junto a ella como era habitual. "Viene siempre, absolutamente todos los días. Que ayer no estuviera también fue una señal", sostenía el colaborador.

Por ello, Leticia Requejo apuntaba a una posible crisis entre Olga Moreno y Agustín Ettiene. "Dos y dos son cuatro, aunque no siempre es así", apostillaba Joaquín Prat durante el comienzo del programa antes de conocer más detalles y de hablar con Gloria Camila.

"¿Has hablado con Olga, Gloria?", le preguntaba el presentador. "Le he escrito pero no he podido hablar con ella, tampoco la voy a llamar ni nada. Viendo esto también imagino que si tienes un día malo al final te rompes y caes. Lo de Agustín es que lleva una semana con fiebre y está en cama, tampoco ha venido hoy conmigo", contestaba Gloria Camila exponiendo así el motivo por el que su representante y el de Olga no estaba en plató.

"¿Olga y Agustín siguen siendo pareja a día de hoy?", le repreguntaba Leticia Requejo. "Por lo que yo sé si. Yo veo que Olga se rompe cuando le preguntan si está bien y cuando le preguntan si es por algo sentimental se queda callada, pero no veo que sea por eso. Son fechas muy familiares y hace poco que falleció su madre y puede ser por muchas cosas", insistía la colaboradora queriendo desviar la noticia desmintiendo que haya una crisis sentimental entre Olga y su representante.