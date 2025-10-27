'El Tiempo Justo' no le frena a Olga Moreno sus incendiarias declaraciones contra la docuserie de Rocío Carrasco

Tras la bochornosa entrevista de Amador Mohedano en 'De Viernes' en la que se volvió a revictimizar a Rocío Carrasco asegurando que no se creía el intento de suicidio de su sobrina, este lunes ha sido Olga Moreno la que ha echado más leña al fuego en 'El tiempo justo' asegurando que toda la docuserie de la hija de Rocío Jurado fue mentira a pesar de que estaba todo documentado.

Así, 'El tiempo justo' se hacía eco de las declaraciones de Amador Mohedano y se preguntaba cuál era el verdadero Amador si el que escuchamos en 'De Viernes' o el que hace tres años se mostraba en shock al saber que su sobrina se había intentado suicidar dándolo como verdad a diferencia de lo que dice ahora de que no se lo cree. "Me extraña mucho cuando lo dijo ella aquí porque todo ese tiempo no se dijo nada ni salió ninguna noticia", aseguró el tío de Rocío Carrasco en 'De Viernes'.

Tras ver la comparativa de las dos versiones de Amador Mohedano, Antonio Rossi no dudó en dar la cara por el hermano de Rocío Jurado antes de que fuera Olga Moreno la que se pronunciara. "Tiene una explicación bastante fácil. Ellos se enteran en directo de lo que cuenta su sobrina y se sorprenden, se preocupan y con el paso del tiempo conocen que ese supuesto intento autolítico es cuestionado por los informes médicos y por la justicia", explicaba el periodista. "Cuando conocen de forma oficial que es todo cuestionado consideran que es una estrategia más como todo lo demás para atacar a su ex marido y su familia y por eso cambian de actitud", añadía Antonio Rossi.

"Yo pienso que la verdad todo un camino y se está viendo que todo está saliendo y lo que que queda por salir", aseveraba Olga Moreno. "¿Y qué es lo que queda por saber?", le repreguntaba Joaquín Prat. "Queda muchísimo. Por ejemplo toda la docuserie que ha hecho Rocío es una farsa y lo puedo decir porque parte lo he vivido yo. Ha habido dos querellas que ha salido absuelto y la que si está imputada por abandono se llama Rocío Carrasco y lo que tiene que hacer es pagar a su hijo", añadía la ex mujer de Antonio David Flores. "Y condenada", apostillaba Rossi.

"¿Dos querellas que ha salido absuelto tu ex marido?", se interesaba Joaquín Prat. "Sí, alzamiento de bienes y maltrato", aclaraba Olga Moreno. "Ella ya contó lo que quería contar lo que pasa es que no se ajusta a las resoluciones judiciales y ya está", insistía Antonio Rossi demostrando una vez más de que parte está en todo este asunto. "Aquí nos quedamos todos calladitos porque son cuestiones que están judicializadas", comentaba entonces Joaquín Prat.

A lo que Olga Moreno insistía en decir que ella hablaba de lo que ya está juzgado y que "vuelvo a decir que pague lo que tiene que pagar". "Y que me pague a mí que he ganado tres demandas que tampoco me ha pagado que aquí se ha dicho mucho y se ha hecho muchísimo daño", añadía dejando claro que Rocío Carrasco le debía las costas.

Olga Moreno defiende que es "mentira" que Rocío Flores agrediera a su madre

Por su parte, Sandra Aladro quería saber a qué se refería Olga con lo de que hay cosas que quedan por salir. "¿Entiendo que te refieres a la justicia y no que nadie venga a contar una nueva versión?", le preguntaba la periodista. "Lo que tiene que salir es que cuente la verdad e imagino y espero y deseo que cuenten la verdad que también tiene derecho a contarla", añadía Olga.

Mientras Diego Reinares era el único de todo el plató que defendía que era muy peligroso minimizar el dolor ajeno y cuestionar un intento autolítico poniendo de relieve como Rosa Benito también lo intentó. Aun así, Antonio Rossi volvía a tomar la palabra para decir que eso no era así y que en todo caso era la justicia la que cuestionaba que ese intento de suicidio estuviera vinculado a su ex marido.

Después, 'El tiempo justo' se hacía eco de la reacción de Rocío Flores a la entrevista de Amador Mohedano y de su encuentro. "Yo creo que ella sobre lo que se habló era remover muchísimo el pasado, se habló de cosas muy fuertes que son mentira y lo digo", recalcaba Olga Moreno. "¿Qué es mentira?", se preguntaba Joaquín Prat. "No voy a entrar en eso, la que tiene que hablar es Rocío Flores", aclaraba Olga. "Entiendo que respecto a la supuesta agresión de hija a madre", apostillaba Joaquín Prat olvidándose por completo de que esa agresión es algo demostrado por la justicia y condenado.