Olga Moreno responde si Rocío Flores mintió tras ver su 'De Viernes' y revela su relación actual

Después del regreso de Rocío Flores en el scoop de 'De Viernes' y a la espera de ver su entrevista en el plató, sus declaraciones asegurando que su madre Rocío Carrasco le ha destrozado la vida y que ha temido por la vida de su padre siguen dando mucho que hablar. Este lunes ha sido Olga Moreno la que se ha manifestado en 'El tiempo justo', ejerciendo a su vez de 'madrina' del estreno.

Y es que Rocío Flores en su scoop de 'De Viernes' también habló de su relación con Olga Moreno y como tras la separación de su padre las distanció mucho. Por eso, nada más saludarla en su nuevo programa, Joaquín Prat ha querido saber como es la relación de ambas a día de hoy.

"Hola Olga, buenas tardes. ¿La relación con Rocío Flores es distante o es tensa?", le preguntaba Joaquín Prat. "Es extensa y muy buena", le contestaba ella. "¿Ah es buena relación?", repreguntaba sorprendido el presentador. "¿No es distante, habláis todas las semanas?", repreguntaba el conductor. "Es cierto que tuvimos un tiempo distantes", reconocía ella.

"¿Y por qué ha habido esa distancia?", se interesaba Joaquín Prat después de que su colaboradora le dijera que no era necesario haber estado separadas. "Las personas se pelean, se enfadan, hay cosas que a ella no le han gustado y cosas que a mí no me han gustado pero cuando hay amor y cariño ahí estamos", aseveraba Olga Moreno.

Además Joaquín Prat se atrevía a preguntarle a Olga Moreno si había algo que ella hubiera cambiado. "¿Hay algo de lo que te arrepientes?", le cuestionaba. "Seguro que hay algo pero yo no me arrepiento de nada de lo que yo he hecho", sentenciaba la ganadora de 'Supervivientes 2021'.

Sobre cómo vio a Rocío Flores en 'De Viernes', Olga no se lo pensaba. "La he visto muy emotiva la entrevista, lloré al verla, pero muy sincera con su verdad. Era necesario para ella y la verdad es que la vi muy sincera diciendo lo que ella ha vivido", defendía la que fuera pareja de Antonio David Flores. "Ella no respondió, ella ha estado mucho tiempo callada y para ella es como una liberación. Es mi opinión", recalcaba.

Cuando Marina Bernal le preguntaba si la relación que tiene ahora con Rocío Flores era la misma que cuando estaba con su padre, Olga Moreno era clara. "El cariño y el amor que nos tenemos no va a cambiar nunca, han sido 25 años. Es verdad que no es la intensidad de antes", reconocía antes de dejar claro que quizás se equivocó en su momento de no haberle contado lo de su relación con Agustín Ettiene.

Olga Moreno da la cara por Rocío Flores en 'El tiempo justo'

Después, 'El tiempo justo' recordaba lo que Rocío Flores habló de su madre Rocío Carrasco en 'De Viernes'. "¿Cuál es la verdad de todo este asunto que en esta casa nos dio para mucho, algunas cosas buenas, muchas malas?, ¿cuál es la verdad, la de la madre, la de la hija o la de ambas combinada? Porque yo ya confieso que no sé como aproximarme a este asunto", preguntaba Joaquín Prat. "Rocío podrá gustar más o menos pero va con la verdad siempre, ella de mentirosa no tiene absolutamente nada. Es contar sus vivencias de lo que ha vivido y lo que ha sentido", defendía Olga.

"Pero tú puedes contar unas vivencias y otras no, ¿omitir vivencias es mentir o es ocultar la verdad?", repreguntaba Joaquín Prat. "Ha omitido muchas cosas por no hacer daño a otras personas", le respondía Olga Moreno. "Bueno está la verdad judicial que en algunas cosas favorece a la madre y en otras al padre. Pero este año han tenido muy buenas noticias porque de nuevo ha perdido todo lo relativo a su ex marido", apostillaba Antonio Rossi.

Tras ello, todos no dudaban en cuestionar (de nuevo) a Rocío Carrasco como madre sin tener en cuenta todo lo que ella contó y demostró en su documental y la verdad judicial de la condena a Rocío Flores por el maltrato continuado a su madre durante tres años. "A los 12,14 o 15 años en la adolescencia hay una patología psicológica que hace que los niños sean rebeldes y se enfrenten a los padres y no por eso hay que dejarles de hablar toda la vida", soltaba María Eugenia Yagüe.

Por su parte, Jorge Borrajo aseguraba que él sabía a ciencia cierta que si Rocío Carrasco llama a su hija, Rocío Flores va a estar ahí, y que también podía asegurar que Olga Moreno había animado siempre a Rocío Flores a que retomara la relación con su madre. "Rocío lo ha pasado muy mal, ha sufrido muchísimo", concluía Olga.