El público dicta esta sentencia a 'El Tiempo Justo', el programa de Joaquín Prat que ha estrenado Telecinco

Después del final de 'Tardear' el pasado viernes, Telecinco ha estrenado este lunes, 8 de septiembre 'El Tiempo Justo', su nuevo magacín para las tardes con Joaquín Prat como presentador junto a María Ruiz y César Muñoz. Un nuevo espacio con el que Mediaset vuelve a apostar por la política y la actualidad en detrimento del entretenimiento como ya hiciera con el salto de Ana Rosa a las tardes.

En la primera parte de 'El tiempo justo', producido junto a Unicorn Content, habrá cada día tres mesas con las que se abordará toda la actualidad desde diferentes enfoques: una primera mesa, integrada por periodistas y reporteros en directo, que se encargará de exponer los hechos con rigor informativo; una segunda que reunirá a nuevas voces con capacidad de análisis para contextualizar lo ocurrido; y una tercera mesa dedicada a la opinión, con analistas especializados en cada materia.

En la primera mesa, Joaquín Prat contará con la colaboración de Alfonso Egea, Esteban Urreiztieta, Borja Méndez, Irene Tabera, Alejandro Entrambasaguas y Gema Peñalosa junto a un amplio equipo de reporteros desplazados por toda la geografía española. En la mesa de análisis se incorporarán la abogada Beatriz Uriarte, el economista Eduardo Bolinches y la psiquiatra María Velasco, entre otros, que abordarán en profundidad las noticias del día, contextualizarán lo ocurrido y ofrecerán datos para comprender la trascendencia de los hechos.

En la tercera mesa, la dedicada a la opinión, serán periodistas como Rodolfo Irago, María Jamardo y Susana Burgos los que se enfrenten entre ellos en un cara a cara para defender sus argumentos con "el tiempo justo". Además, María Ruiz dará voz en este bloque al público presente en plató.

Por último, 'El tiempo justo' tendrá va a tener hueco para la actualidad de la crónica social con la colaboración de Antonio Rossi, Leticia Requejo, Diego Reinares, Juan Luis Galiacho, Marina Bernal, María Eugenia Yaguë, Marta Bolonio y Susana Jurado, entre otros así como los directores de las revistas. Y finalmente un análisis de los realitys de Telecinco con la ayuda de Arantxa del Sol, Kike Quintana, Gloria Camila Ortega, Marta López, Alexia Rivas, Miguel Frigenti, Belén Ro y Alejandra Prat.

El guiño de Joaquín Prat a su padre en el alegato inicial

Joaquín Prat arrancaba 'El tiempo justo' con un alegato inicial recordando a su padre. "Muy buenas tardes, que ganas tengo de disfrutar con todos ustedes. Durante más de cinco años una persona se asomaba a sus televisores con un objetivo muy claro, el de entretenerles", empezaba diciendo.

"Hace más de treinta años mi padre les pedía el precio justo de las cosas y hoy yo, con la misma honestidad, les ofrezco que sepamos dedicar a cada cosa el tiempo justo. Para informarse, para entretenerse, el tiempo justo para que cada uno de su opinión, también ustedes y el público del plató. En política, en actualidad, en corazón. Hoy tres décadas después de que mi padre les diera las buenas noches, yo les invito a que a nosotros nos dediquen precisamente eso 'El tiempo justo'. Buenas tardes y bienvenidos. Vamos a disfrutar", sentenciaba el presentador.

⏱️Así ha comenzado 'El tiempo justo', el nuevo magazine de tarde de @telecincoes conducido por @PratSandberg 👏👏👏 pic.twitter.com/uHF031rnb2 — Mediaset España (@mediasetcom) September 8, 2025

El veredicto de la audiencia al estreno de 'El tiempo justo'

Como con cada estreno, en El Televisero nos fijamos en la opinión del público en las redes sociales sobre el nuevo programa de Telecinco para sus tardes. Y, tras las primeras impresiones que se han podido leer en 'X', parece que por el momento 'El tiempo justo' no cuenta con el favor de la audiencia, pues algunos consideran que este programa supone un "retroceso" o un "aburrimiento". Aunque a nivel imagen si que hay algunos aplausos a sus grafismos o a su entrevista al padre de Gabriel.

#ElTiempoJusto8S, pudo ser un programa original, pero lo siento como un programa más.



Un ‘tardear’ algo ‘anarosado’, con mucha luz y color, y reutilizando unos decorados que chillan a pasado reciente (y apartado). Al igual que con ‘La Familia’, falla el empaste de presentadores pic.twitter.com/gIxAgNOlpl — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) September 8, 2025

¿Quién ha dado luz verde a estas reformulaciones de los magacines de Telecinco?#VamosAVer y #ElTiempoJusto huelen a rancio y a televisión de hace dos décadas. En Mediaset están muy perdidos... pic.twitter.com/4TFNPwdWlw — telemagazine (@telemgzn) September 8, 2025

Entre el sopor de entrevista a Núñez Feijóo y el calco de programas con #VamosAVer y ahora #ElTiempoJusto8S, @telecincoes es un bucle aburridísimo.

Auguro un pésimo estreno de temporada. — Germán (@GermanD83) September 8, 2025

Las sillas del Deluxe retapizadas, las gradas más feas que habían, delante de las pantallas, el corrillo apiñado, el ruido visual… esto no va a llegar muy lejos y lo sabemos. #ElTiempoJusto, es lo que va a durar. https://t.co/6W7rQrlnOv — Cristian Vancouver (@vancouvercris) September 8, 2025

Sabíamos que El Tiempo Justo iba a ser TardeAR con Joaquín Prat, pero no deja de ser impactante con Telecinco haciendo mínimo histórico en agosto desde 1990 #ElTiempoJusto8S — Rafael García López (@rafaglaf99) September 8, 2025

Es la primera vez que veo un programa de Unicorn con grafismos que aportan algo diferente. Veremos qué tal. #ElTiempoJusto8S — En16nueve (@en16nueve) September 8, 2025

Entre los grafismos, la mesa de 'Cuatro al día', la colocación del plató con el público detrás y Joaquín Prat esto parece un programa de Cuatro #ElTiempoJusto8S — Carlos (@carlos_tunas) September 8, 2025

A mi me gustaba mucho Joaquín Prat x las mañanas. No entiendo xq mueven algo que funcionaba bien por #eltiempojusto8s que me parece más de lo mismo de las tardes pero a peor. — Mira Bonita (@mirainia) September 8, 2025

#ElTiempoJusto8S Gran comienzo de programa con la Entrevista al padre de Gabriel. Humanidad desbordante. Qué gran lección Ángel Cruz y Patricia Ramirez 💖💖💖 pic.twitter.com/KwLinZBViY — Joana Morillas (@JoanaMorillas) September 8, 2025

Uf, lo acabo de poner y me parece más de lo mismo: un batiburrillo de temas y con los mismos colaboradores. Por mucho que le cambien el nombre, es lo de siempre: política, corazón... 🥱 #ElTiempoJusto8S — 🏳️‍🌈 Puñalada_ (@Trapera_) September 8, 2025

El nuevo programa de Telecinco tiene los grafismos y sillas idénticas a SÁLVAME.#ElTiempoJusto8S pic.twitter.com/gz6P7mpIbG — Srto Z (@Srto_Z) September 8, 2025

Los programas de Unicorn son tal que así #ElTiempoJusto8S pic.twitter.com/OEObcH0oc6 — Away 🪢 (@_Away_Day) September 8, 2025

Madre mía #JoaquínPrat no pueden maltratarte más.Eres un comunicador maravilloso,tienes valores,te mojas,te implicas,transmites.Y mueven de 1 lado a otro siendo el mejor.Yo emocionada en tu nuevo proyecto y te plantan tremenda hiena (Olga).Lo siento,no tod vale🖐 #ElTiempoJusto8S pic.twitter.com/XPQqq1hDWa — Ruth (@Ruth_Oro) September 8, 2025

Yo lo que no entiendo es que Telecinco piense que este programa, que es el hacía Ana Rosa por las tardes y no funcionó, vaya a funcionar ahora con Joaquín Prat. #ElTiempoJusto8S — Germán (@GermanD83) September 8, 2025

#eltiempojusto8S ya ha empezado y es un coñazo, me voy a #nosomosnadie8s — AlbertLooser (@ghalbertovip) September 8, 2025

Pones Telecinco y retrocedes 35 años.



Sí, han estrenado esto hoy. Telecinco va directa a por otro récord de mínimo de audiencia 👏👏👏 #ElTiempoJusto8S pic.twitter.com/9Ow1Lr0Wir — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) September 8, 2025

Muchísimo tiempo dedicado a la política… #ElTiempoJusto8S — Ocurre En Tele (@OcurreEnTele) September 8, 2025