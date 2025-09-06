Terelu Campos se revuelve ante el equipo de 'De Viernes' por lo hecho con Rocío Flores: "Vamos de hipócritas"

Telecinco estrenó este viernes la tercera temporada de '¡De Viernes!' con el regreso de Lydia Lozano a Telecinco dos años después de la cancelación de 'Sálvame' y con un explosivo scoop de Rocío Flores que está dando mucho que hablar. Y precisamente durante la emisión de la entrevista de Santi Acosta a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores si hubo alguien que se ganó su silla fue Terelu Campos.

A la espera de su entrevista en plató la semana que viene, Rocío Flores se abrió en canal con Santi Acosta en una entrevista en la que dejó titulares muy llamativos como que su madre le ha destrozado la vida y que no tiene ningún tipo de recuerdo de ella en su memoria ni bueno ni malo. También aseguró que ha sufrido por la vida de su padre y llegó a temer que se suicidara.

En definitiva, 'De Viernes' volvió a revictimizar a Rocío Carrasco y a cuestionarla como madre en diferentes ocasiones por parte de algunos colaboradores como José Antonio León y por los propios presentadores Beatriz Archidona y Santi Acosta. Tan solo Terelu Campos parece que tenía en mente todo el testimonio de Rocío Carrasco en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Y es que está claro que parece que la entrevista de Rocío Flores en 'De Viernes' va a ser de camino de rosas sin espinas sin que nadie le cuestione ni le haga hacer un poco de autocrítica. Tan solo Terelu Campos puede ser capaz de ello pero por lo que dio a entender es poco probable que la hija de María Teresa Campos coincida con la hija de la que ella considera su hermana, Rocío Carrasco.

En su primer turno de palabra tras ver parte del scoop de Rocío Flores, Terelu Campos fue clara al poner sobre la mesa que esta entrevista no la había hecho a espaldas de nadie. "Esto lo sabe su familia, ella nos deja claro que lo ha consultado con su padre y se lo ha comunicado", exponía. "Y que no le va a hacer gracia", trataba de apostillar Beatriz Archidona. "No, que no sabe si le va a hacer gracia, que tiene que verlo", le matizaba Terelu a la presentadora. "Que se lo ha comunicado a Olga, ella esto no lo está haciendo a espaldas de su familia", incidía Terelu mientras el resto trataba de defender que esta entrevista la ha hecho Rocío Flores porque ella ha querido y sin estar condicionada por su padre ni por el contrato de Gloria Camila en 'De Viernes'.

Tras ofrecer las declaraciones de Rocío Flores hablando de su madre y dejando claro que le ha destrozado la vida y que no ha querido saber nada de ella, Beatriz Archidona se dirigía a Terelu Campos para saber qué opinaba ella que conocía bien a la familia. "No, si me perdonáis, yo conocí a una niña que era una niña feliz separados ya su madre y su padre bastantes años, yo a esta mujer no la conozco. Yo no he cruzado dos palabras con esta mujer", recalcaba. Y cuando Lydia Lozano le preguntaba si nunca se había cruzado con ella por Telecinco, Terelu confesaba que solo una vez en un restaurante y apenas tuvieron un "hola y adiós".

"Pues el viernes que viene vas a coincidir", le soltaba Ángela Portero. "Bueno, quien sabe", reaccionaba Terelu Campos. Unas palabras que parecen presagiar que la hermana de Carmen Borrego no estará presente en la entrevista de Rocío Flores. "Yo creo recordar que Rocío Carrasco dice que se considera buena madre", comentaba Archidona. "Es que yo no juzgo a las madres Beatriz, no lo he hecho nunca en la vida, no tengo esa autoridad para juzgar a una madre al no ser que sea una madre que haya cometido un delito con un hijo. Nunca juzgo a una madre y a un padre, cada uno sabe lo que se ha comportado y lo que siente y como lo siente. Lo que me vuelvo a reiterar es que yo conocí a una niña feliz con la nueva vida de su madre y eso lo he vivido yo", le contestaba Terelu parándole los pies.

Terelu Campos se enfrenta a todos pro Rocío Flores: "Si nos saltamos un capítulo..."

Antonio Rossi y Terelu Campos en 'De Viernes'

En otro momento dado, Terelu Campos no dudó en poner sobre la mesa una de las declaraciones de Rocío Flores sobre su padre que darán mucho que hablar. "A mí me sorprende que pone en su boca que no le gustaría tener a su padre como su enemigo. No sé que quiere decir. Me gustaría que el próximo viernes os dijera a qué se refiere", comentaba la colaboradora. "Yo creo que hablaba en el contexto del conflicto de los padres", aseveraba Santi Acosta. "Y ha dicho que cuando le tocan lo suyo...", apostillaba Archidona. "Pero lo suyo es solo en propiedad. Y no, cuando uno tiene hijos es de una pareja no es de uno solo. Yo tengo una hija y no es mía, es mía y de su padre", incidía Terelu.

"Pero ella siente un abandono de su madre", recordaba Antonio Rossi. "Ella es solo de su padre porque su madre ha desaparecido de su vida", añadía Santi Acosta. "Pero es que os saltáis un capítulo. Entonces si nos saltamos un capítulo y vamos de hipócritas pues nos lo saltamos. Si nos saltamos el capítulo del por qué no existe esa relación, esa relación no se rompe de la nada y no se levanta una madre un día y dice adiós venga", replicaba una contundente Terelu dando la cara por Rocío Carrasco en alusión a todo lo que sucedió después de que Rocío Flores fuera condenada por maltrato continuado a su madre durante tres años.

"Es que todo eso tiene un por qué", insistía. "Claro hubo un altercado entre madre e hija", se escuchaba decir a Lydia Lozano. "Y a lo mejor en ese por qué, es posible, a lo mejor, que la frase de ella de no me gustaría tener a mi padre como enemigo a lo mejor tiene algo que ver", sentenciaba Terelu. "Yo estoy segura que mi hija jamás en la vida aunque tuviera más o menos relación con su padre o conmigo jamás diría que no le gustaría tener a su padre o a su madre de enemigos. Si tú dices eso es porque hay un conocimiento de algo que yo puedo o no tener", concluía.