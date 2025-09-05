Todos comentan lo mismo sobre lo que ha hecho 'De Viernes' con María Patiño ante la vuelta de Lydia Lozano

Este viernes, 'De Viernes' ha estrenado temporada por todo lo alto en Telecinco con la vuelta de Lydia Lozano. La colaboradora regresaba así a Mediaset dos años y un mes después de la cancelación de 'Sálvame' y el 'Deluxe'. Lo ha hecho muy emocionada por volver a la que ella considera su casa.
En la entrevista, Lydia Lozano ha confesado estar muy feliz con esta vuelta. "Cuando yo pasaba por la calle de Telecinco tenía que taparme los ojos porque a mí me dolía muchísimo haberme ido de aquí. Cuando me llamaron para que volviera no me lo creía, era como un sueño, era lo que yo deseaba, nunca debí haber salido por esa puerta", aseguraba entre lágrimas.
Además, Lydia Lozano ha sorprendido al revelar que ella ya recibió una llamada de Mediaset mucho antes de lo que la gente piensa cuando aún estaba en TVE y no se había estrenado 'La familia de la tele'. "Yo llegué a pensar que Mediaset era una puerta que se había cerrado totalmente para mí, y quiero decir que no me he ido de un barco para subirme a otro, cuando yo me fui de Televisión Española lo hice dando un golpe en la mesa y sin tener nada detrás. Yo ya recibí una oferta de este programa hace unos meses y lo rechacé porque yo soy una persona fiel", confesaba.
Crítica masiva a 'De Viernes' por borrar a María Patiño y los rostros de 'No somos nadie'
Pero si ha habido algo que ha llamado la atención de las redes es como 'De Viernes' ha evitado sacar en imágenes a los colaboradores de 'No somos nadie' y rostros que siguen ligados a La Osa Producciones Audiovisuales en Canal Quickie. Así, en todas las imágenes que han puesto de 'Sálvame', 'Mediafest Night Fever' o 'La última cena' se ha evitado que salieran María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros.
Así, en la mayoría de las imágenes se veía a Lydia con Paz Padilla, Jorge Javier Vázquez u otros rostros como Alonso Caparrós y Gema López que están en Antena 3 o Jimmy Giménez-Arnau. También se ha podido ver a Chelo García-Cortés.
Pero si ha habido una imagen que ha provocado un sinfín de críticas en redes ha sido el momento de Lydia Lozano bailando el chuminero en un 'Deluxe' en el que a su lado estaba María Patiño. Sin embargo, 'De Viernes' ha hecho un zoom para evitar que se viera a la presentadora de 'No somos nadie'.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram