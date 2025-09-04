Carlota Corredera se va de la lengua con lo que piensan en 'Sálvame' del regreso de Lydia Lozano a Telecinco

La vuelta de Lydia Lozano a Telecinco dos años después de la cancelación de 'Sálvame' y de estar vetada junto al resto de compañeros está dando mucho que hablar. Si Jorge Javier Vázquez ha reaccionado a su fichaje por 'De Viernes', Carlota Corredera ha hecho lo propio en 'El despertador' de RNE.

Así, Carlota Corredera, que este viernes debutará como presentadora de 'No somos nadie' ha sido la última en pronunciarse sobre el divorcio de Lydia Lozano con sus compañeros de La Osa Producciones Audiovisuales para fichar por 'De Viernes'.

"Tu imagínate que estás en casa y de pronto ves en Mediaset la promo de Lydia Lozano subida a un descapotable, que es lo que más le puede gustar a ella en el mundo, una melena al viento, un conducir que a ella le gusta mucho conducir y de pronto vuelve a Telecinco. Es que por favor, es muy fuerte", empieza diciendo Carlota Corredera sobre la promo que ha lanzado la cadena del regreso de su compañera.

Y cuando Gorka Rodríguez le pregunta qué piensa ella de que Lydia Lozano regrese a Mediaset, Carlota Corredera es clara. "Por encima de todo, lo más importante es ella, yo a Lydia la quiero mucho y sé que ella está siendo feliz. Para ella volver significa muchas cosas, es ese ex que te dejó mal y de repente te pide volver, que no deja de ser una forma de resarcirte. Es ahora me necesitáis y eso es porque me valoráis aunque en un momento dado no me hicisteis sentir así. Todos han tenido un viaje chungo en su autoestima profesional", reflexiona la presentadora.

"Para mí es muy bonito y yo me alegro mucho por ella. Pero entiendo que es una decisión que tiene muchas aristas. Aquí hay un debate que es el de las lealtades, hay gente que la apoya y gente que considera que es una traición a su universo 'Sálvame' y sus compañeros y esa salida tan traumática y fea. Hay gente que lo considera una traición", prosigue diciendo Corredera.

Asimismo, Carlota Corredera no duda en decir que piensa que a sus compañeros les encantaría que también les llamaran. "Yo creo que de verdad a sus compañeros no hay ninguno al que le parezca mal. Otra cosa es que le gustaría estar en su lugar, ojo con esto porque lo digo aquí. Yo estoy segura de que hay compañeros y compañeras que les encantaría estar en el lugar de Lydia", terminaba diciendo dejando claro que a algunos les gustaría volver también a Mediaset.