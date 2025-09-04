Jorge Javier Vázquez reacciona al regreso de Lydia Lozano a Telecinco y habla así del resto de rostros de 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez pondrá fin a sus vacaciones de verano este jueves regresando a Telecinco por la puerta grande con el estreno de 'Supervivientes All Stars 2025'. Y antes de arrancar la temporada televisiva retomando también los mandos de 'El Diario' en las tardes de la cadena, el presentador se ha pronunciado sobre el regreso de Lydia Lozano a Mediaset tras más de dos años con su fichaje en 'De viernes'

"Creo que la importancia que tenía antes el mundo del corazón, ya no la tiene. Se ha desplazado hacia la actualidad política y la gente está muy enganchada a este tipo de información, sobre todo por cómo se está tratando", ha comenzado explicando el periodista en su entrevista con El Confi TV sobre la crisis que atraviesan estos tipos de programa en esta nueva era de entretenimiento.

Jorge Javier Vázquez sobre el regreso de Lydia Lozano a Mediaset: "Estoy encantado de recibirla"

"El mundo del corazón tiene que encontrar su nuevo camino, como de qué personajes hablar o cómo tratarlos. Yo ya empezaba a notar en 'Sálvame' el déficit de personajes. Era uno de los grandes problemas que tuvimos en los últimos años del programa", asegura Jorge Javier Vázquez, que celebra también la vuelta de Lydia Lozano a Telecinco con su fichaje en el único formato de corazón que parece resistir en la cadena.

¡BIENVENIDA, LYDIA! 👏🏼👏🏼👏🏼



La periodista se incorpora al equipo de ¡De Viernes! y debutará este viernes 5 de septiembre coincidiendo con el arranque de la nueva temporada del exitoso formato de @telecincoes conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona pic.twitter.com/AUZaaT8HIY — Mediaset España (@mediasetcom) September 2, 2025

"Estoy encantado de que vuelva. He hablado con ella y ella está muy feliz con volver a la cadena. Está muy contenta y yo encantado de recibirla y de que vuelva con nosotros", desvela el antiguo presentador de 'Sálvame' sobre la nueva etapa que la periodista del corazón iniciará esta semana en 'De viernes', que ha anunciado su llegada al equipo de colaboradores por todo lo alto.

A su vez, Jorge Javier Vázquez ha lanzado una importante advertencia ante los rumores de que uno por uno de sus antiguos compañeros de 'Sálvame' podrían regresar a Mediaset tras este movimiento. "Ten en cuenta de que he trabajado con ellos durante 16 años. Evidentemente, si a ellos les gustase volver, pues claro que me gustaría que volvieran", explica el periodista.

Sobre sus excompañeros de 'Sálvame': "Habría que preguntarle a ellos si querrían volver"

"Pero tampoco sé si ellos querrían volver. Siempre se habla de la vuelta a Mediaset de una manera unidireccional. Pero habría que preguntarles a ellos si querrían volver…", aclara el de Badalona, consciente de que las antiguas estrellas de las tardes de Telecinco acaban de comenzar una nueva etapa en TEN con 'No somos nadie' tras su fallido experimento con 'La familia de la tele' en TVE.

Y ante la nostalgia sobre sí Mediaset podría resucitar un formato parecido a 'Sálvame', el presentador se muestra claro. "Es que ya se ha hecho. Hemos estado durante 15 años acompañando, todas las tardes y los viernes por la noche, a muchísima gente. Entiendo que eso marque muchísimo y entiendo la nostalgia, pero es que ya se hizo", advierte Jorge Javier Vázquez, escéptico sobre el funcionamiento actual de un espacio de estas características.

"Esto al final es una empresa privada y somos trabajadores de una empresa. La empresa no nos pertenece y la televisión no es mía. La empresa tiene todo el derecho del mundo a decidir qué línea editorial quiere escoger", asegura Jorge Javier Vázquez sobre los cambios en Mediaset y la decisión del grupo de dejar en el pasado programas con el espíritu de 'Sálvame'.

"Es muy difícil hacer ahora esa televisión, sería complicado"

"Estamos hablando de una televisión que, probablemente, a lo mejor no se podría hacer en estos momentos. Como, a lo mejor, tampoco se podría hacer lo que hacíamos en '¡Aquí hay tomate!'. Lo que antes valía en televisión, probablemente ahora nos chirriaría", explica el conductor de 'El Diario', que insiste en sus dudas sobre si el público actual abrazaría el antiguo Telecinco.

"Entiendo la nostalgia, pero también entiendo que, a efectos prácticos, es muy difícil hacer ahora esa televisión. Sería complicado, porque los tiempos y la manera de verla, todo cambia", termina señalando Jorge Javier Vázquez sobre los mensajes de muchos de los seguidores de 'Sálvame' pidiendo un regreso del formato.