Lydia Lozano entra en directo en Telecinco tras oficializar su vuelta y lanza una pulla a 'No somos nadie' por su contrato

Tras varios días de rumores ya es oficial. Lydia Lozano regresa a Telecinco dos años después de la cancelación de 'Sálvame' y tras romper definitivamente con La Osa Producciones Audiovisuales. La cadena lo ha anunciado con una promo protagonizada por la periodista llegando a las instalaciones de Mediaset. Un spot que han emitido en 'Tardear' donde Verónica Dulanto, Frank Blanco y el resto de colaboradores no han tardado en reaccionar.

"Nos está diciendo dirección que tenemos que dar paso a unas imágenes, nos dicen tenéis que ver una imagen que son de alto impacto pero no sabemos nada más", avanzaba Frank Blanco. "No sabemos nada", aseveraba Dulanto. "No sabemos ni protagonista ni nada ni si están de broma", apostillaba Frank antes de verse la promo de Lydia Lozano.

Tras ello, 'Tardear' emitía la promo del regreso de Lydia Lozano a Telecinco como fichaje estelar de 'De Viernes'. "Pues si que es de alto impacto sí", reaccionaba Frank Blanco. "Lydia Lozano vuelve a esta casa, a Mediaset, en 'De Viernes'", recalcaba Verónica Dulanto. "La primera imagen de Lydia Lozano volviendo a Telecinco después de un par de años", insistía Frank Blanco. "Vaya bombazo", se oía decir a Boris Izaguirre.

"Oye qué buena llegada le han hecho ehhh, vaya llegada en ese descapotable por todo lo alto", aseveraba Verónica Dulanto antes de revelar que la promo se grabó este lunes. "Fíjate que yo ayer a última hora pasé por el parking y vi esta historia del coche en la puerta y no tenía ni idea de que estaban grabando esta promo", revelaba la presentadora.

"¿Raquel qué te parece la noticia tú que has sido compañera de Lydia muchos años?", le cuestionaba Verónica a Raquel Bollo. "Pues lo que a todos, hay trabajo para todos y que vuelva a la que ha sido su casa, además Lydia siempre ha sido un personaje que ha dado mucho, mucho, mucho", defendía la colaboradora. "Ha remado siempre mucho a favor de obra en todos los sentidos", apostillaba Marisa Martín Blázquez.

Lydia Lozano irrumpe en 'Tardear' e ironiza: "Como me pagan mucho y he hecho un contrato casi de cadena..."

Por su lado, Marta López pronosticaba que Lydia va a empezar 'De Viernes' llorando. "Estoy segura, y con pucheros porque tiene que tener una emoción el volver aquí, es que vuelve una grande a casa", destacaba la colaboradora. "Es que han sido dos años, se le habrá hecho largo", soltaba Verónica Dulanto. "Es una estrella", añadía Leticia Requejo.

"Seguro que viene contenta, muy emocionada y con ganas de darlo todo", incidía Marisa Martín Blázquez, la mujer de Antonio Montero, que queda apartado de 'De Viernes' precisamente por la vuelta de Lydia Lozano. "Oye pues bienvenida a casa", reaccionaba Frank Blanco adelantando que había coincidido con Beatriz Archidona y le había adelantado que la vuelta de 'De Viernes' es con plato fuerte.

Y justo después, Marta López llamaba en directo a Lydia Lozano para felicitarla. "¿Lydia de quién es el coche rojo descapotable tan chulo?", se interesaba Frank Blanco. "Me ha costado una pasta, es que como me pagan mucho y he hecho un contrato casi de cadena...", soltaba Lydia con sorna por lo que habían dicho sus excompañeros en 'No somos nadie' el día anterior.

Alberto Guzmán, uno de los colaboradores del nuevo 'Ni que fuéramos' en TEN, afirmó que la periodista "tuvo una reunión importante la semana pasada con Mediaset" y que se negoció "la colaboración quizá mejor pagada de la televisión actual".

"A mí me confirman que es una cifra muy jugosa y que puede llegar a multiplicarse por dos si el contrato es de cadena. La opción A de que solo colabore en 'De Viernes' ascendería a 2.000 euros por programa. Pero la opción B sería de 4.000 euros si a Lydia Lozano, además de 'De Viernes', se le abre la puerta en otros programas", deslizó Guzmán.