Prime Video es una de las plataformas que más está apostando por la ficción hecha en nuestro país. Algunas veces le sale mejor, otras peor. Pero sigue dando vida a ese talento que tenemos en España para contar historias diferentes y que, quizá, otros países no se atreven tanto a abordar. Y es precisamente su nueva serie la que da ejemplo de ello: 'Cochinas', que estrena sus 8 episodios este viernes 24 de abril en la plataforma.

Creada por Carlos del Hoyo (responsable de la divertidísima 'Señoras del (H)Ampa'), estamos ante una serie diferente y, a su vez, revolucionaria. Porque pocas veces se ha tratado el sexo y la nueva revolución sexual de los 90 como lo aborda esta ficción. En la ya lejana década de los 90 (por mucho que nos parezca que está aquí al lado), el machismo seguía enraizado en la sociedad. Sí, vivíamos en los brotes verdes de la democracia, y todo parecía más una película que una realidad. La época dorada de los videoclubs, el auge de las videoconsolas, o la aparición de las cadenas privadas.

Todo ello fue ayudando poco a poco a una nueva revolución sexual que fue pasando por todos los estratos de la sociedad. ¿Recordamos las películas porno codificadas de Canal Plus? Fue el primer contacto de toda una generación con el cine de adultos. En esos años, estaba normalizado que los hombres fueran a videoclubs a alquilar ese tipo de películas, o que incluso consumieran revistas similares. Célebre seguía siendo la Interviú, pero fueron llegando otras como FHM o Maxim. Pero faltaba algo. Se sexualizaba a la mujer pero no se le dejaba que ella se uniera a la fiesta.

Y 'Cochinas' precisamente aborda todo este tema, buscando dar una realidad a algo en lo que nadie se había atrevido a mirar. Al menos, no mucho. Seguimos a Nines, una ama de casa que lucha todos los días por sacar a su familia adelante. Hasta que un aparatoso accidente deja a su marido en coma y Nines tiene que hacerse cargo del negocio familiar: un videoclub repleto de deudas que tiene que salvar.

Una vez allí, descubre la sección porno del negocio, que es precisamente lo único que lo mantiene con vida. Así que, tras descubrirlo, comienza a idear un plan (no como si fuera una película de atracos sino que todo es bastante orgánico) y acaba explotando lo máximo posible esa sección, ayudando a esas mujeres como ella, que aún se avergüenzan de su cuerpo y de sentir deseo. Y ahí la serie de 'Cochinas' brilla como ninguna.

Porque no se corta con nada. En las películas porno con la que abre cada episodio ('La princesa sometida' es una de ellas), muestra un sexo idealizado a más no poder. Pero en los capítulos, en la trama principal, lo que vemos son cuerpos de todo tipo, no normativos como el de Paca, que según afirma, pesa 120 kilos, y a la que le gusta verse sexy. Pero tanto Nines, como Chon, otra de las trabajadoras del videoclub, la harán sentirse totalmente deseada.

Poco a poco vamos siguiendo sus desventuras, hasta llegar al Festival de Cine Porno de Barcelona y, mientras las mujeres descubren una nueva vida, los hombres ven su secreto amenazado. Como siempre, conflicto entre sexos. Pero la serie lo lleva bien. Salvo algunos momentos en los que confunde épocas (se nota, sobre todo, en alguna escena con demasiada moralina, o expresiones demasiado modernas), 'Cochinas' es una de la series más divertidas y humanas que hemos visto en mucho tiempo.

Y no solo se debe al guion tan ágil y entretenido, a su corta duración (los episodios no suelen superar los 30 minutos) o al mimo al detalle para recrear la época, sino a un reparto en estado de gracia. Empezando por la protagonista, Malena Alterio, que vuelve a demostrar una vez más su gran vis cómica, y que es una de las mejores actrices de este país. Su Nines es divertida, es humana, nos emociona, queremos verla triunfar y, a la vez, la vemos como si fuera nuestra madre, nuestra amiga, nuestra familia. La conexión que establece con el público es increíblemente real.

Pero no está sola. Celia Morán brilla como Chon. Esperanza de la Encarnación es una brillante Paca. Y Álvaro Mel demuestra que ha llegado para quedarse, porque en cada ficción que aparece, mejora más y más, dejando claro que no solo es una cara bonita, sino que es uno de los actores jóvenes que mejor entiende nuestro nuevo audiovisual formado por el streaming.

Malena Alterio en 'Cochinas'.

En definitiva, 'Cochinas' es una serie de diez. Consigue mantener el interés durante sus ocho episodios, y deja poso. Busca la conexión con el espectador, pero también su reflexión. Y lo consigue, dejando incluso pie para una segunda temporada, que es muy necesaria. ¿Y si Nines abre un Blockbuster o se lanza directamente a la industria del porno, a recrear las propias películas que quiere alquilar?

De qué va 'Cochinas'

Valladolid, año 1998. Nines es un mujer conservadora, un ama de casa que se ve obligada a tomar las riendas de la familia cuando su marido se queda en coma. Eso implicada gestionar el negocio familiar: un videoclub en horas bajísimas en el que lo único que da beneficios es el alquiler de películas porno. Así que la solución será que el local se especialice en ello, convirtiéndose de paso en un epicentro de la liberación sexual tardía de buena parte del barrio, y de la propia Nines.