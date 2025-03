Álvaro Mel y Nadia de Santiago desvelan en exclusiva los secretos de 'Manual para Señoritas', la nueva serie de Netflix

Netflix continúa apostando por las series de época, pero esta vez con un giro rebelde y refrescante. 'Manual para señoritas' combina comedia, drama y un toque de misterio en una producción que promete cautivar al público. Creada por Gema R. Neira ('Las Chicas del Cable') junto con María José Rustarazo ('Velvet') y producida por Bambú Producciones ('La Promesa', 'La Favorita 1922') será la muestra, una vez más, de lo pioneros que son en cuanto a ficcionar la época.

Ambientada en la alta sociedad del siglo XIX, la historia sigue a Elena Bianda, la dama de compañía más prestigiosa de la ciudad, experta en conseguir un noviazgo adecuado para las jóvenes. En su próximo desafío, la familia Mencía, se enfrentará a situaciones tan caóticas como divertidas. A lo largo de los ocho capítulos, esta carabina se verá envuelta en enredos y romances en clave de comedia.

'Manual para señoritas' está protagonizada por Nadia de Santiago (Elena Bianda), Álvaro Mel (Santiago) e Isa Montalbán (Cristina Mencía). Junto a ellos tenemos también a Tristán Ulloa ('El Caso Asunta'), Zoe Bonafonte (nominada al Goya actriz revelación 2025 por 'El 47') o Paula Usero ('Las Abogadas'), entre otros. Netflix ya ha estrenado la primera temporada de esta nueva serie al completo, y es que podemos disfrutar de los dramas y amoríos del siglo XIX desde el viernes 28 de marzo.

Para conocerla más de cerca, El Televisero se ha trasladado a la pintoresca casa de la familia Mencía, donde aún se guardan los decorados a espera de la confirmación de una segunda temporada, para hablar con sus protagonistas sobre el rodaje, experiencias amorosas y demás tácticas para conquistar. ¿Qué consejos de amor nos tienen preparados?

Nadia de Santiago, Álvaro Mel e Isa Montalbán, ¿qué ha sido lo más fácil y lo más complicado de grabar una serie de época del siglo XIX?

NADIA - Grabar una serie de época es muy cansado. O sea, esto es una realidad. No es lo mismo que grabar contemporáneo. Al final, utilizamos otros tejidos, otras cosas que estamos acostumbrados a no ir tan apretados, no pesa tanto la ropa. Y creo que grabar época y más 1800 es un plus de esfuerzo físico, te da una rigidez, también llevas un gorro, que eso ya te proporciona como una rigidez en el cuello, esto que pesas y llevas corsé, al final creo que es un plus que también ayuda mucho a meterte en un universo en cuanto te pones el vestuario. En este caso, lo hemos comentado antes, en el caso de Elena iba un poco a la contra, porque era una mujer como moderna y que se quería desencorsetar de todo, pero a la vez metida en un universo, entonces era un poco... Y un personaje que podría hacer gestos contemporáneos también. Entonces, bueno, era un poco una lucha.

ÁLVARO - El universo de época es el arma de doble filo, porque te encorseta y te ayuda y te impulsa todo el decorado, todo el vestuario, todo un poco el universo que se crea te ayuda a meterte ahí, que es como más fácil, pero por otra parte es eso, que tienes que tener en cuenta la rigidez, pese a que esta serie se toma muchas licencias y hace cosas más canallas que época, pero es como por un lado bien y por otro un poco más pendiente de eso.

NADIA - O luego que terminas de rodar en los descansos y sigues ahí. O sea, como sigues ahí hasta el final de jornada. Yo, por ejemplo, como que me quitaba la parte de arriba como para tener algo como gustosito y me ponía como una parte de arriba de un chándal, pero sí que me quiere ahí como un sostén corporal.

Si vivieseis vosotros ahora mismo en esa época, ¿qué tipo de relación amorosa creéis que tendríais: Los típicos que ligan, pero luego nunca tienen nada serio, estaríais en un matrimonio por conveniencia que os ajustase vuestros padres…?

ÁLVARO - Santiago creo que sería un poco asexual en cuanto a reclusión en su vida. Tampoco quiero adelantarme a la trama, pero más encerrado en su trabajo y más encerrado en no volver a estropear nada y pasando un poco de todo. Pienso.

ISA -¿Pero es dentro del personaje o nosotros?

Bueno, yo me refería a vosotros...

ISA - Yo creo que sería la típica persona como muy... iba a decir gamberra, un poco Elena, pero seguro que me metían en un matrimonio seguro.

Para cortarte, ¿no?

ISA - Para cortarme, seguro. Con una persona mucho más mayor. Es que seguro.

ÁLVARO - Conveniencias.

NADIA - Yo estaría en algo prohibido, creo, como de mucha pasión, pero que no acaba de poder llevarse a cabo por la época.

¿Alguna vez os han dado un buen consejo de amor, como la señorita Bianda, y cuál ha sido?

ÁLVARO - Claro, es que… Un consejo universal de amor es muy difícil de dar porque cada relación es un mundo. Yo pienso que depende. Yo no te sabría decir ninguno ahora mismo que me haya servido para todas las relaciones que he tenido. "Deja que fluya". Esto es lo más universal del mundo, pero es verdad que "espérate y entiende cada relación y en base a eso ya, actúa".

NADIA - Hay algo como con el tiempo, que el tiempo coloque, que el tiempo diga, no siempre el tiempo, el tiempo. El tiempo es tu aliado.

ISA - "Escúchate también a ti mismo"...

ÁLVARO - Tópicos…

NADIA - "El tiempo que te doy y que me das"

¿Habéis sido alguna vez celestina o carabina, en este caso, con alguien? ¿O han sido más con vosotros?

ISA - Yo siempre con la gente. No sé cómo, pero yo siempre con la gente, no conmigo.

ÁLVARO - Más celestina que carabina porque no juzgo ni analizo a la persona con la que voy a enrollar a nadie. Celestina de juntar, ya que pase lo que tenga que pasar y cosas suyas, pero carabina no.

NADIA - Yo cuando era joven, bueno, cuando era joven no, cuando era más joven, hacía lo típico en las discotecas light de: "¿Te quieres liar con mi amiga?". Algo así. Pero sobre todo ahora, más mayor, sí que hablo muchísimo con amigas sobre las relaciones humanas. "He hecho esto tal. ¿Tú qué opinas?". O al revés, esto sí, compartimos cómo nos sentimos y cómo hemos actuado y nos damos, a veces, buenos y, a veces, malos consejos.

Vemos que 'Manual para señoritas' recuerda un poco a 'Los Bridgerton', que muestra cómo antes se organizaban grandes bailes y fiestas para ligar o encontrar a la pareja. Ahora parece que simplemente, con contestar a una historia de Instagram, ya lo tienes hecho. ¿Qué ha cambiado de aquella época a la hora de establecer vínculos con las personas?

ÁLVARO - Claro, lo hablábamos antes, que ahora es verdad que tienes todo mucho más a mano para lo bueno y para lo malo. El contacto con una persona ya lo puedes establecer, como dices tú, por un story, por una pantalla o en cinco segundos, si me da la gana. Y creo que se pierde un poco también el romance de hacer estas cosas, ya no existe tanto tiempo, ya es todo mucho más efímero, todo es mucho más directo y se pierde un poco el romanticismo.

ISA - De hecho, Nadia lo había dicho antes, que a través de estar hablando todo el rato con pantallas, la gente se vuelve como muy tímida, como que rehúyen todo contacto físico.

NADIA - Claro, es que anulamos el cuerpo al final y los cuerpos lo son todo.

¿Alguna anécdota graciosa del rodaje que recordéis?

NADIA - Yo tenía un gran kit de supervivencia en el rodaje, la parte de arriba era muy importante para mí, quitarme la parte de arriba, que iba más apretada, y ponerme como algo más gustoso, tener fruta siempre al lado...

ISA - Y chuches, siempre teníamos azúcar porque estábamos medio así...

ÁLVARO - Frutos secos.

NADIA - Frutos secos. Que traía Álvaro.

ÁLVARO - En eso lo tenía más fácil, porque es verdad que mi vestimenta era una camisa hasta arriba, un pañuelito, un chaleco y una chaqueta larga.

NADIA - Pero bien apretadito, ¿eh?

ÁLVARO - Pero dentro de lo que cabe, yo me he comparado con las chicas, sobre todo, que llevaban un corsé, una rigidez tremenda, y decía: "Qué bien estoy". No tengo nada que envidiar.

¿Habéis pasado miedo con el personaje de Carlota? Que da un poco de miedo...

NADIA - Nos hemos reído mucho con ella.

ISA - Es muy divertido. Es muy divertido.

NADIA - Y ella es muy divertida también.

ÁLVARO - El código que tiene, de humor, de cómo lo mantiene todo el rato el personaje, está bastante currado, el de Iratxe, la verdad.

ISA - Ella proponía muchas cosas de las que luego salen.

NADIA - Es muy divertida, muy inteligente. Es muy buena actriz.

¿Por qué tenemos que ver 'Manuel para Señoritas'?

NADIA - Porque vais a ver algo súper diferente, muy original, muy particular, porque creo que vais a empatizar con los personajes, aun siendo del 1800. Es una gamberrada.

ISA - Sobre todo porque es fácil empatizar, porque hay muchos personajes con muchas personalidades, o sea, si con uno no encajas, vas a encajar con otro 100%. Y también hay muchos tipos de amor, que eso también creo que es muy bonito, que no solo cuenta un tipo de amor.

ÁLVARO - Y que el universo es muy sólido, que tiene muchos factores que te meten ahí dentro, los colores, el vestuario, la decoración, está apoyado con CGI. Y aparte, el personaje de Nadia, el de Elena Bianda, te coge más y te mete más para adentro al romper la cuarta pared y creo que eso hace que empatices más, estés más dentro y que luego, junto con el canallismo y la música que tiene la serie y las licencias que se permite, caes.