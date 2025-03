Netflix lanza su propia 'La Promesa': su nueva serie de época que recuerda a 'Los Brigderton' llega este mes

Las series españolas de época siguen hacia delante, porque en los últimos años, se han convertido en un auténtico referente, y es que solo hay que ver lo que tenemos para daros cuenta. Ya no solo por el gran éxito de 'La Promesa' en TVE, que hasta ha conseguido un premio Emmy Internacional a Mejor Telenovela. Sino otras series como 'Salón de té La Moderna' (aunque no haya durado tanto en la parrilla televisiva) o incluso la resistente 'Sueños de libertad'. Pero es que estas historias tienen su origen en otras ficciones de época como 'Velvet', 'Gran Hotel', 'Amar es para siempre' o 'Las chicas del cable'. Esta fue la primera producción de Netflix en nuestro país, y funcionó a las mil maravillas. Así que, más de cuatro años después de su final, la plataforma vuelve a encargar a su misma productora una nueva serie para encontrar a esas nuevas chicas del cable: 'Manual para señoritas'.

Esta nueva propuesta es una comedia romántica de época creada por Gema R. Neira ('El caso Asunta'), la misma creadora de 'Las chicas del cable', y María José Rustarazo ('Velvet'). Pero es que además tiene detrás a Bambú Producciones, artífices de 'La Promesa'. Un equipo de diez que ya ha demostrado claramente su poderío y su saber hacer con este tipo de historias. Además, del guión se encarga las propias Gema R. Neira y María José Rustarazo junto a Salvador S. Serrano, Sara Alquezar y Ricardo Jornet.

Pero lo interesante no solo lo encontramos tras las cámaras, sino en los propios protagonistas. Porque ahí tenemos a Nadia de Santiago ('El tiempo que te doy'), Álvaro Mel ('Un cuento perfecto'). Junto a ellos estarán Isa Montalbán ('HollyBlood'), Zoe Bonafonte ('El 47'), Iratxe Emparán, Tristán Ulloa, Carloto Cotta, Paula Usero, Candela Pradas, María Barranco, Itziar Manero, María Caballero y Gracia Olayo, entre otros.

Así es 'Manual para señoritas'

Madrid, 1880. Elena Bianda es la dama de compañía más solicitada de toda la ciudad. A pesar de su juventud, ya son más de 20 las damas que bajo su tutela han tenido un noviazgo y cortejo decentes. Su éxito radica en ser rígida en moralidad con sus familias y sensible a las preocupaciones de las damas. Un complicado equilibrio que Elena maneja a la perfección. Ha nacido para ello: verlas pasar con éxito por el altar es, sencillamente, toda su vida. Todo esto cambia cuando llega a casa de los Mencía y tiene que hacerse cargo de 3 hermanas.

Zoe Bonafonte, Candela Pradas, Paula Usero, Álvaro Mel, Isa Montalbán, Daniel Ibáñez e Iratxe Emparán, protagonistas de 'Manual para señoritas'. / NETFLIX

Álvaro Mel da vida a Santiago, y así hablaba de su personaje para una entrevista en VANIDAD. "Me gusta mucho Santiago. Es un periodista/escritor un poco frustrado, pero creo que siempre con luz. No se encierra en el cinismo y es un poco idealista. Además, a nivel persona-personaje no me ha supuesto un reto gigante, pues creo que, al igual que hoy existe una clase de persona, podría existir igual en el siglo 19. Quizás lo más complejo sean cosas enfocadas en el lenguaje o en las formas. También he de decir que en esta serie hay un tono muy particular y muy divertido en el que se permiten muchas licencias. Y me gusta".

'Manual para señoritas' se estrenará a nivel global en Netflix el próximo 28 de marzo y es la gran propuesta de la plataforma para este primer semestre del año. ¿Conseguirá igualar 'Un cuento perfecto', que se convirtió en uno de los grandes éxitos del streaming hace dos años? Claramente desde Netflix quieren recuperar ese público que consiguieron con 'Las chicas del cable'. Y ayuda mucho que la estética sea tan similar a 'Los Bridgerton', uno de los grandes títulos de la plataforma. Quién sabe, quizá 'Manual para señoritas' también arrase igual que la ficción de Shonda Rhimes.