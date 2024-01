‘La Promesa’ desaparece de la parrilla de TVE y esto debes saber sobre su futuro inmediato

La 1 de TVE levanta ‘La Promesa‘ de la programación de este viernes por enésima vez para mareo de la audiencia. Estrategia similar a la que se adoptó el pasado 12 de enero, que, coincidiendo precisamente con su aniversario, la cadena pública dejó sin un nuevo capítulo a los espectadores. Algo que fue criticado en tromba.

Sin embargo, parece que no se tiene en cuenta al público y, otra vez, se suspende su emisión. El motivo por el que la ficción de Bambú queda fuera de la parrilla nuevamente es que TVE ha decidido doblar nuevamente la oferta de ‘La Moderna’, la serie que le precede y que no está consiguiendo funcionar como se esperaba. Buscan meterla en calzador.

De este modo, los amantes de ‘La Promesa’ han de armarse de paciencia otra ocasión más porque el capítulo 279 que correspondía emitir este 26 de enero queda automáticamente aplazado al próximo lunes 29; siendo, sin duda, un nuevo maltrato para los seguidores de la serie, que ya se empiezan a cansar de esta situación.

No obstante, para sobrellevar mejor la espera hasta el próximo lunes, en El Televisero te ofrecemos un avance completo del próximo episodio. No pierdas detalle porque Curro descubrirá su secreto a Jana y, además, será determinante en el devenir de María Fernández tras ser despedida por un robo que no ha cometido.

Avance exclusivo del capítulo 279 de ‘La Promesa’ – Lunes 29 de enero

Jana está cada vez más suspicaz con esa necesidad imperiosa de Curro de agradar y no defraudar a Alonso, y este parece que le contará por fin el secreto: que su acercamiento al marqués se debe a que descubrió que es su verdadero padre en una carta que conservaba Ramona en la cabaña.

Por su lado, Abel investigará al ayuda de cámara de Don Pelayo tras saber que mintió en su coartada por el robo del reloj y le pedirá a Salvador que le entretenga para poder entrar en la habitación y encontrar alguna prueba. Sin embargo, esa conversación entre Salvador y Jerónimo será muy tensa.

La marquesa se enfrentará a Manuel por haber volado en el aeroplano nuevamente, pero él no estará dispuesto a dejarse doblegar por su madre, le plantará cara y le dirá que no piensa dejar de volar se ponga como se ponga. Cruz deberá transigir con ello por mucho que le exaspere.

Entretanto, los roces entre Jana y Vera se agudizarán después de que la recién llegada haya sido reubicada en la cama en la que dormía María Fernández hasta su despido fulminante. La doncella sabe que no tiene la culpa de lo que ha pasado, pero no podrá evitar descargar la rabia contra ella. Y Candela confesará a Pía que no se coló en la biblioteca para llamar a don Carlos. Mintió a ella y a Rómulo, pero… ¿por qué?

Por último, en el próximo capítulo de ‘La Promesa’ se producirá la irrupción de un nuevo personaje. Inesperadamente, una visita se presentará en el palacio de los Luján. Se tratará de Eusebio Bueno, padre de Abel. ¿Con qué intenciones?