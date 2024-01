‘La Promesa’: Avance del próximo capítulo, que TVE suspende y relega por este motivo

‘La Promesa’ es un totum revolutum por el despido de María Fernández. La marquesa no va a revocar esa drástica e injusta decisión cuando no hay nada que pruebe que es la ladrona del reloj de Lorenzo y en el servicio todos están de uñas ante tales circunstancias, que han empujado a la joven criada a marchar de palacio y refugiarse en la cabaña de Ramona.

Mientras tanto, todo son malas caras para Vera. Excepto Lope, la mayoría de sus compañeros desconfían de ella y hay quien se atreve a insinuar que ha podido ser ella la autora. A la joven se le complica no borrar su sonrisa de la cara y está al límite mentalmente. Todo son desprecios y cuchicheos contra ella y no puede más.

Por otro lado, Jana sigue evitando a Manuel, que intenta inútilmente disculparse con la doncella. El joven heredero, desahuciado por el amor, se da cuenta al hablar con su hermana Catalina que está desperdiciando su vida y decide volver a volar aunque eso suponga un enfrentamiento con sus padres, especialmente con Cruz. Además, Jana se ha enfadado (y mucho) con Pía, pues le asigna a Vera la cama donde hasta hace nada dormía María.

En paralelo, la desconfianza de Margarita por Pelayo después de su sospechosa conversación con el mago tras el espectáculo de ilusionismo aumenta. Así que le enfrenta cara a cara para que confiese la verdad. Vio cómo le daba un suculento fajo de billetes y quiere saber por qué.

Por su parte, Feliciano está últimamente muy nervioso. Y es que quiere dar un paso definitivo en su relación con Teresa. Tal y como le ha confesado a don Rómulo, tiene intención de pedirle matrimonio.

Abel quiere encontrar al verdadero ladrón del reloj del capitán de la Mata cuanto antes y reúne a todos los lacayos de La Promesa para saber dónde se encontraban en el momento en el que se cree que se produjo el robo. Sin embargo, Salvador descubre que Jerónimo ha mentido en su coartada y se lo ha contado al médico. Ha dicho que estuvo esa tarde haciendo recados en Villalquino, pero él sabe que es falso, lo cual levanta sospechas.

Avance del capítulo 279 de ‘La Promesa’ – Lunes 29 de enero

Jana está cada vez más suspicaz con esa necesidad imperiosa de Curro de agradar y no defraudar a Alonso, y este parece que le contará por fin el secreto: que su acercamiento al marqués se debe a que descubrió que es su verdadero padre en una carta que conservaba Ramona en la cabaña.

Por su lado, Abel investigará al ayuda de cámara de Don Pelayo tras saber que mintió en su coartada por el robo del reloj y le pedirá a Salvador que le entretenga para poder entrar en la habitación y encontrar alguna prueba. Sin embargo, esa conversación entre Salvador y Jerónimo será muy tensa.

La marquesa se enfrentará a Manuel por haber volado en el aeroplano nuevamente, pero él no estará dispuesto a dejarse doblegar por su madre, le plantará cara y le dirá que no piensa dejar de volar se ponga como se ponga. Cruz deberá transigir con ello por mucho que le exaspere.

Entretanto, los roces entre Jana y Vera se agudizarán después de que la recién llegada haya sido reubicada en la cama en la que dormía María Fernández hasta su despido fulminante. La doncella sabe que no tiene la culpa de lo que ha pasado, pero no podrá evitar descargar la rabia contra ella. Y Candela confesará a Pía que no se coló en la biblioteca para llamar a don Carlos. Mintió a ella y a Rómulo, pero… ¿por qué?

Por último, en el próximo capítulo de ‘La Promesa’ se producirá la irrupción de un nuevo personaje. Inesperadamente, una visita se presentará en el palacio de los Luján. Se tratará de Eusebio Bueno, padre de Abel. ¿Con qué intenciones?