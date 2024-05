Beatriz de Vicente lanza la pregunta que todos se hacen del ganador de ‘Pasapalabra’ y Hacienda

Óscar Díaz, ganador del bote millonario de ‘Pasapalabra’ mostró su conformidad con el pellizco que Hacienda se quedará de su gran premio de 1.816.000 euros. Una confesión que saltó este viernes a la mesa de ‘Más vale tarde’ y que removió a Beatriz de Vicente en su asiento. La abogada no tardó en contestar al concursante lanzando una dura crítica sobre los impuestos.

«No me parece nada injusto. Lo que me parecería injusto es que un trabajador ganando lo mismo que he ganado yo, que es una cifra muy aparatosa, tributara más que yo por el mero hecho de haberlo ganado en televisión y que el tipo impositivo fuera inferior, eso sería lo injusto. Es una cifra alta y yo con ese dinero podría hacer otras cosas, pero no me duele en absoluto que se lo lleve Hacienda, que al final es un dinero que sirve para tener unos servicios, una sanidad y una educación buena», declaró el ganador de ‘Pasapalabra’ en una entrevista para El Televisero respecto al dinero que le quedará restando todos los impuestos. Y su «generosidad» fue más que aplaudida por algunos de los presentes en ‘Más vale tarde’.

«Que salga una persona inteligentísima defendiendo la importancia de contribuir para que una sociedad pueda tener servicios públicos…», comenzó señalando Afra Blanco antes de que Cristina Pardo le interrumpiese. «A mí lo que me parece llamativo es que en este país se considere un mérito pagar los impuestos que corresponden», espetó la presentadora, mucho más moderada que Beatriz de Vicente.

Beatriz de Vicente eleva el tono por Hacienda en ‘Más vale tarde’

«No todo el mundo contribuye por cada euro que gana», insistió Blanco antes de que la abogada comenzase su incendiaria intervención. «Hay rentas en las que no eres millonario y estás pagando casi un 40% de lo que ingresas, que eso duele para un bolsillo medio», espetó de Vicente, criticando que de un bolsillo medio, «a final del año casi un 40% se lo lleve mamá Hacienda». Sosteniendo que no ve «revertido» el dinero de sus impuestos en su «entorno social», ni que «las personas más desfavorecidas se beneficien de ese impuesto» que está pagando.

Beatriz de Vicente en ‘Más vale tarde’

Y es que, la colaboradora no estaba dispuesta a bajar el tono de su queja. «Que casi un 40% de lo que has ganado se lo lleve Hacienda…», volvió a señalar Beatriz de Vicente. Mientras tanto, sus compañeros intentaban que entrase en razón. «Pero Bea eso te lo revierten notablemente más», espetó Afra Blanco, alterando incluso más a la jurista.

«A mi me encanta ver dónde se revierte, porque no lo veo», añadió muy molesta de Vicente mientras su compañera continuaba insistiendo en la importancia de las contribuciones para el sistema de salud pública. «Mañana tienes una lesión de cadera y ¿sabes cuánto vale sin sanidad pública?», insistió Blanco antes de que Iñaki López diese su reprimenda final.

«El tratamiento de un cáncer es una cosa carísima, en este país lo tienes gracias a la sanidad pública, en Estados Unidos te mueres en una esquina», sentenció López muy serio ante la actitud de Beatriz de Vicente. «Mi madre se murió esperando a que la llamaran de la seguridad social, así que ya me contaréis dónde van los impuestos», sentenció la abogada, lanzando la pregunta que muchos se hacen.