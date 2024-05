Moisés cuestiona así el Rosco de Óscar en ‘Pasapalabra’ y clama alto y claro lo que piensa

Moisés Laguardia ha entrado en directo en ‘Espejo Público’ como finalista del bote de ‘Pasapalabra’. El ya exconcursante cayó derrotado ante Óscar Díaz, que logró completar todo el Rosco y alzarse con el bote de más de 1,8 millones de euros en la entrega emitida el pasado miércoles en prime time.

Es siempre una posición muy complicada e incómoda y, por ello, le han preguntado sobre cómo está llevando el hecho de rozar el cielo y que se le haya escapado en el último momento. «¿Te fastidia?», le han cuestionado en el programa matinal de Antena 3 ante una Susanna Griso que le ha pedido que fuese realmente honesto.

«No, no me fastidió, es un escenario que podía ocurrir y entonces estaba mentalizado para ello. La primera reacción fue de alegrarme por él por la empatía que desarrollamos los concursantes. Es verdad que luego lo piensas y dices ‘ahora me voy yo’ y da pena porque has invertido mucho tiempo en ello, en este sueño, y todo se esfuma. Da pena no por no ganar, sino por irte de ahí y no poder estar ahí con el equipo», ha replicado Moisés Laguardia con elegancia.

Acto seguido, el participante riojano se ha lanzado a comparar su Rosco con el de Óscar Díaz y ha hecho un cuestionamiento a modo de recado sobre la dificultad de uno y otro con el que ha dejado caer que el suyo contenía una pregunta sobre organización territorial bastante más difícil que el de su contrincante.

Moisés Laguardia, sobre el Rosco de ‘Pasapalabra’

«No soy muy aficionado al póker pero es como si a mi me hubiera tocado un seis y un siete y él tenía dos ases. Yo tenía una mano muy mala y lo vi desde la primera vuelta. Yo escuché las suyas y era la octava vez que caía una pregunta sobre la organización territorial de Ecuador. Sin embargo, era la primera pregunta sobre Egipto que caía y me tocó a mi y dije ‘no tengo nada que hacer’. No pude hacer nada más que plantarme y quedarme para la foto», ha sentenciado Moisés Laguardia. «Óscar tenía el boleto y le tocó y yo en mi rosco no tenía boleto ni para ganar el perrito piloto«, ha añadido.

Por último, sobre si repetirá más adelante en ‘Pasapalabra’ o si irá a otros concursos de la tele, ha sido tajante: «Yo no voy de concurso en concurso. Si analizáis mi historial en los últimos diez años solo he participado en ‘Pasapalabra’. Solo voy a los que me gustan, para mi esto es un hobby que en mi tiempo libre me ha divertido, pero jamás va a ser una posición para ganar dinero. Para mí el dinero no ha sido ni siquiera el principal motivo para ir al concurso. Ahora descansaré y, si en un futuro quieren contar conmigo para especiales, saben que me divierte mucho».