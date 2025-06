Carlos Sobera pega este demoledor hachazo a 'Pasapalabra': "No me lo creo, no me parece veraz"

Son muchos los profesionales que se han puesto al frente de concursos en televisión. Pero si hay alguien que parece sinónimo de este género pese a que en los últimos años ha estado más ligado al reality es Carlos Sobera. Y el vasco vuelve al género por el que todos le conocimos en '50x15' con 'Todos por ti'.

Una de las grandes diferencias de 'Todos por ti' con respecto a otros concursos es que los concursantes llegan al programa a ciegas sin saber realmente a qué van pues realmente son sus familiares y amigos quienes le han llevado al programa para que trate de ganar el bote del concurso.

De esta forma, en 'Todos por ti' no habrá "concurseros", o lo que es lo mismo los llamados concursantes profesionales que saltan de concurso en concurso y que suelen mantenerse en el programa de forma permanente como pasa con 'Pasapalabra' o sucedió con Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'. Algo que el propio Carlos Sobera no duda en celebrar con palo al concurso de Antena 3.

"Lo que más me gusta es que aquí no hay profesionales del concurso, ya sabéis que yo soy presentador entonces cuando el concursante se convierte en profesional me pongo de los nervios porque además estamos en esa fase en la que ya es más importante el concursante que el presentador, coño eso no puede ser", empezaba diciendo en la presentación a la que ha acudido El Televisero.

"Entonces está muy bien que sean personas que no sepan que van a concursar, que no se han preparado para el concurso, que no han dedicado ni un solo minuto a saber cuáles son las capitales de todos los países de Europa. Y esa sorpresa se la dan familiares y amigos a los que aprecian y a los que incluso algunos llevan tiempo sin ver, entonces la primera reacción de los concursantes al decirles que están ahí por ellos es romperse emocionalmente, se vienen abajo", añadía al respecto.

"Este programa es muy real y auténtico, necesito cosas con menos filtro y por eso prefiero la gente anónima a los famosos porque es muy difícil que te sorprendan. Por eso no me gustan los concursantes profesionales", recalcaba el presentador. .

Carlos Sobera, duro contra los concursos como 'Pasapalabra'

Después, al preguntarle por lo de los concursantes profesionales en un encuentro con los medios, Carlos Sobera era mucho más rotundo. "No me gusta, una de las cosas bonitas que tienen los concursos es que son democráticos y que permiten el acceso a cualquiera sea su condición social, cultural o política una u otra. Cuando los concursos se hacen para perfiles muy concretos que se lo saben todo, no porque sean la repera de listos sino porque están estudiando concretamente el perfil de preguntas que se pueden hacer en ese programa, pues me parece todo artificio y no me lo creo", defendía.

"A mí eso no me llega y no me parece veraz. A mí hay concursos, y no lo digo porque esté en Atresmedia, porque cuando estaba en Telecinco me pasaba igual, yo 'Pasapalabra' no me lo creo. Quiero ver a gente normal y corriente contestando a preguntas normales y corrientes que es lo que me puede impresionar, sorprender y llegar a decir oye qué tío o qué tía", proseguía diciendo sin pudor.

"Pero de alguien que está como en 'Saber y ganar' estudiando un temario durante una semana es que me la trae al pairo. No soy amigo de eso. Es más odio profundamente al concursante profesional, esto me va a costar mi despido. Yo he nacido con los concursos como espectador y después crecí con ellos como profesional y a mí me gustan los programas donde el acceso es libre y las puertas están abiertas a cualquiera y que te sorprenda", añadía al respecto.

Por último, Carlos Sobera también cuestionaba que los concursantes se mantengan de por vida en los programas. "Ahora la autenticidad se está perdiendo en la mayoría de los concursos lamentablemente aunque el público sigue viéndolos. Es como esta nueva moda que se ha instaurado en los concursos de que el concursante tiene que durar tres años porque fidelizan más que el propio presentador o la mecánica y eso tampoco lo entiendo. Me gusta que las puertas sean giratorias y uno entre y otro salga. Es frescura que se está perdiendo y este formato puede gustar más o menos pero eso si lo aporta es frescura y es innovación y democratización de la participación televisiva", sentenciaba.