Carlos Sobera da la clave en exclusiva de la retirada de Montoya y desmiente un amaño en 'Supervivientes 2025'

Carlos Sobera regresa a los concurso con 'Todos por ti', un formato que rompe con las fórmulas tradicionales y apuesta por la sorpresa y la emoción familiar. La gran sorpresa: el concursante no sabe que va a concursar hasta que ya está en plató, llevado allí por sus seres queridos. Ellos, además, han respondido previamente a las preguntas del juego y son los que condicionan el dinero que podrá ganar el protagonista. A lo largo del programa, se combinan momentos tensos —al tener que eliminar a familiares según su rendimiento— con situaciones muy divertidas, generadas por las respuestas disparatadas que algunos han dado.

El estreno del programa coincide con el lanzamiento de 'La conexión', el nuevo espacio de Lara Álvarez en Televisión Española. Aunque ambos compiten por la audiencia en la misma franja, Sobera dice afrontar este duelo televisivo con deportividad y sentido del humor. Desea que a su excompañera de 'Supervivientes' le vaya bien, pero si es un poco menos que a él, mejor. Defiende que hay espacio para todos en la parrilla y que el público siempre agradece los formatos limpios, culturales y familiares, sobretodo en esta época de verano.

En cuanto a 'Supervivientes 2025', Sobera nos reconoce haberse sorprendido con la victoria de Borja González, aunque la celebra como un desenlace inesperado y justo. Asegura que cualquiera de los cuatro finalistas podía ganar, aunque en su fuero interno creía que Escassi o Montoya eran favoritos. También entiende el bajón emocional de Montoya tras la final, sobre todo después de meses intensos de exposición mediática. Aun así, defiende su inteligencia y la capacidad que tiene para valorar todo lo que ha logrado. Y, entre risas, no descarta un reencuentro televisivo con Anita y Montoya... quizá en un 'First Dates' especial.

Mirando al futuro, se avecina 'Supervivientes All Stars', una edición especial del reality prevista para otoño. Aunque Sobera tiene otros compromisos profesionales en el horizonte, no oculta su entusiasmo por el formato. Confiesa que le encantaría pisar Honduras algún día, no como concursante, sino para vivir en primera persona lo que supone estar en la isla. Para él, entender de cerca el esfuerzo físico y emocional de los participantes le ayudaría a conectar todavía más con el programa y sus protagonistas.

Carlos Sobera, presentas 'Todos por ti'. Te hemos visto presentar muchos concursos, pero ¿qué tiene este diferente para conquistar al público?

CARLOS - Tiene bastantes cosas diferentes. La primera es que el concursante es concursante por sorpresa porque no tiene ni idea de que va a jugar en un concurso de televisión. Esto es empezar con el pie cambiado y está muy bien. Y además está muy bien porque distinguimos mucho de los concursos en los que los concursantes ya casi se han profesionalizado y están prácticamente en los concursos día y noche. Y luego tiene el elemento sorpresa familiar o emotividad, porque los que le han provocado ese momento son su familia íntima y sus amigos, que la han llevado engañado hasta la televisión para que participe en el programa y esto hace que muchos de ellos se rompan emocionalmente y se sientan porque están muy ligados a su familia, pues en una situación muy especial.

Y luego porque en el fondo juegan de una manera divertida al juego o al concurso de preguntas y respuestas donde los concursantes que son familiares del que juega, previamente han contestado a esas preguntas y con su mayor o menor habilidad han conseguido más o menos dinero que es al que puede aspirar a ganar el concursante y porque en determinados momentos cuando fallan hay que eliminar a familiares y amigos y uno tiene que tratar de eliminar a los que supuestamente menos han acertado y eso conlleva momentos de tensión familiar bastante interesantes y también momentos de humor muy graciosos porque las respuestas malas que se le ponen al concursante son respuestas que han dado sus propios familiares previamente y algunas son auténticas burradas que identifican al sujeto que las ha interpretado ya de por sí es un momento muy cómico. O sea que hay como bastantes elementos diferenciadores.

¿Ha habido algún momento de tensión máxima con algún familiar? Porque es verdad que cada familia es un mundo.

CARLOS - Los ha habido. Porque de repente, alguien dice: "Bueno, voy a eliminar a mi sobrino o voy a eliminar a mi cuñado". Y yo le tengo que recordar: "Lo vas a eliminar porque piensas que ha acertado cero preguntas o muy pocas preguntas porque tú crees que no tiene ni idea en general de las preguntas de cultura general que le estamos haciendo". Y también les digo: "Ojito, que te metes en un lío con tu sobrino o con tu cuñado". Y ellos contestaban, por ejemplo: "Sí, lo siento, Eduardo, lo siento, pero te voy a eliminar".

Luego, cuando le eliminas, Eduardo, que tiene el turno de palabra, le dice un par de cositas a su familia, tipo "¿Pero tú qué te has pensado?", "¿Tú de dónde crees que he salido yo?", !¿Cómo puedes pensar que yo no he acertado nada?". Son momentos a veces tensos pero no exentos de humor también.

El programa se grabó hace muchos meses, ¿por qué se ha decidido estrenar ahora y por qué no antes?

CARLOS - Lo de por qué no antes, no tengo ni idea. Yo no tomo las decisiones.

Sabemos que en verano el consumo de la televisión baja, ¿crees que es una decisión arriesgada?

CARLOS - Sí, pero también es verdad que en verano hay que seguir haciendo televisión. Yo supongo que antes no se ha podido estrenar porque este año en Mediaset ha sido muy intenso con los realities. Piensa que se empezó con un 'Gran Hermano' de anónimos, se continuó con 'La isla de las tentaciones', vino 'GH DÚO', luego ha venido 'Supervivientes'. Ha sido una locura, además todos los realities estaban ocupando tres días de emisión y al final no queda mucho hueco y yo creo que ahí se ha preferido esperar un momento en el que hubiera poca oferta de reality.

Ahora no hay ninguna, y luego esta fecha en la que vamos nosotros, que es final de junio, todo julio y primera semana de agosto, todavía hay consumo televisivo importante, es en agosto cuando pega un poco el bajón. Y siempre se dice, por otra parte, que esta época es muy adecuada para probar formatos nuevos, diferentes y darles la oportunidad de que el público los vea con tranquilidad y sin que exista una alta competitividad y eso facilita un poco el acercamiento del público. O sea que yo creo que habrá razones así para tomar esta decisión.

Vas a competir con 'La conexión' de Televisión Española ¿cómo vives este duelo con la que fue tu compañera en 'Supervivientes', Lara Álvarez? ¿Has hablado con ella?

CARLOS - No, le llamaré mañana y le desearé mucha mierda. Yo le voy a desear un punto menos de felicidad que yo. Le voy a desear mucha felicidad, pero un puntito menos de felicidad que yo. Pero bueno, yo espero que le vaya muy bien. Comentaba antes, sí, hueco hay para todos, esa es la realidad y espectadores hay para todos, ojalá nos vaya bien a los dos, porque todo lo que sean concursos culturales, familiares y de entretenimiento limpio y sano son bien recibidos para mí.

Hablando de 'Supervivientes', hemos visto el debate final. ¿Te ha extrañado la ausencia de Montoya en este?

CARLOS - No, no, no me extrañó porque lo dije en el programa, está atravesando un momento complicado desde el punto de vista emocional, mucha tensión, mucho estrés. Hay que pensar además que Montoya es que no solamente ha estado en 'Supervivientes', antes vino de 'La isla de las tentaciones'. Lleva muchos meses en el candelero o en el candelabro. Entonces claro, aguantar tanta tensión y luego la gran final de 'Supervivientes' donde pagas un precio muy grande... pues entiendo que él necesita descanso y relax. Estaba viviendo un momento, además, de mucho hater y yo creo que ha hecho bien tomándose un respiro.

¿Crees que se veía ganador y también eso ha influido en este bajón que le ha dado después del concurso?

CARLOS - Puede ser. Yo no tengo ni idea, pero puede ser que él se viera como ganador, porque cualquiera de los cuatro podía ganar. Y luego el fenómeno Montoya ha sido tan intenso y ha adquirido tanto protagonismo nacional e internacional que también la tentación que él pueda tener de pensar que iba a ser el ganador es muy difícil de vencer. Es que es lógico que lo pensara y es lógico que se haya decepcionado por no serlo. Pero yo creo que él también es muy inteligente y pondrá en valor hasta dónde ha llegado que es mucho.

Tú como experto en el amor, ¿te animarías a invitar a Anita y a Montoya a 'First dates' para que acerquen posturas?

CARLOS - Yo estaría encantado de tenerles ahí en 'First Dates'. Sería un programa bomba, vamos, ese programa se va al 50% de audiencia y además encantado también de darles una oportunidad para que se entiendan y para que hablen porque los dos se lo merecen. Uno les ve y se da cuenta que hay mucho amor y también hay mucha contradicción. Entonces necesitan una manita quizá externa. ¿Y por qué no? 'First Dates' puede ser el lugar oportuno.

Borja resultó ganador de 'Supervivientes', ¿cómo viviste esto?

CARLOS - Yo lo viví con sorpresa porque puse la cara que puso Borja cuando le dijeron que era ganador... Pero me sorprendió porque los cuatro eran muy, muy, muy merecedores, pero en mi fuero interno pensaba que Escassi o Montoya eran un poquito más favoritos que Anita y que Borja. Me parece bien y además incluso creo que es un puntazo para el programa que alguien que igual no esperaba todo el mundo sea el ganador.

¿Crees que ha servido su victoria también para callar bocas a los que decían que estaba todo amañado para que ganase Montoya?

CARLOS - Sí, aquí amañado no hay nada. Lo que pasa es que sí que influye la forma de votar, sí que influye luego igual en que gane uno u otro. Igual toda la gente que adora a Anita, porque al principio Anita y Montoya se dividían el voto y eso le favoreció probablemente a Borja para pasar a la siguiente fase y se cayó Anita. Y luego pues todo el que amaba a Montoya y que vio que Montoya igual perdía con Borja dijo: "Bueno pues ya que pierda con el ganador" y votaron a Escassi, yo que sé, porque por la mente del espectador pasan muchas cosas. Pero eso está bien porque hace que el formato sea vivo, real, inesperado, sorprendente y eso le da mucha veracidad al programa.

Se ha anunciado 'Supervivientes All Stars' en otoño. Tú no estuviste en la edición pasada, ¿te gustaría estar este año?

CARLOS - Pero no voy a estar tampoco en esta edición. Yo me voy creo que a la edición de 'Gran Hermano' y en 'Supervivientes All Stars' creo que estarán Jorge Javier y Sandra Barneda. Me hubiera gustado porque a mí 'Supervivientes' me encanta como formato, me parece bestial. Me parece un formato de reality soberbio, muy, muy, muy bueno.

Decías que deseabas estar en Honduras. ¿Si te ofreciesen irte para allá a presentar tú dirías que sí?

CARLOS - Sí, pero claro, no como concursante. Yo tengo ganas de ir a Honduras para ver in situ al equipo trabajando y a los concursantes. Para entender todavía mejor su sufrimiento porque a veces no nos damos cuenta porque la tele no deja de ser maravillosa. El plano que aparece ahí es una chica o un chico en traje de baño en una playa paradisíaca, pero el sufrimiento está, pasan hambre, pasan calor, les pican los mosquitos, están mal, echan de menos a sus familias. Entonces, me gustaría vivir eso en primera persona porque si ya soy empático, creo que de esa forma ya mi compromiso con el programa sería total.