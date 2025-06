Jorge Javier Vázquez manifiesta claramente la razón por la que Montoya ha perdido 'Supervivientes 2025'

El pasado martes 17 de junio, Telecinco emitió la gran final de 'Supervivientes 2025' que terminó con la inesperada victoria de Borja González. Montoya, el gran favorito de la edición, tuvo que conformarse con la tercera posición. Aunque, en opinión de Jorge Javier Vázquez, el hecho de que no ganara es algo muy positivo para él. Así lo explica en su blog semanal de 'Lecturas'.

El presentador se muestra muy orgulloso del trabajo realizado y de la enorme aceptación que ha tenido por la audiencia esta edición. "Vaya pelotazo. La final más vista de los últimos cuatro años. Una apisonadora. Al acabar el programa me preguntaron mis compañeros '¿cuánto vamos a hacer?' Vaticiné un 26. Me equivoqué por una décima. 25,9. Una cifra escandalosa", empieza diciendo.

A continuación, Jorge Javier recuerda que la primera en caer, nada más dar comienzo la gala final, fue Anita, de la que habla maravillas. "Me encantó Anita. Tan de verdad. Tan combativa pero a la vez tan frágil. Qué ganas de achucharla tantas veces", reconoce. Aunque, el momento más inesperado de la noche llegó cuando, para sorpresa de muchos, Montoya fue eliminado, "en un giro de guion épico", según el presentador.

Jorge Javier cree que la eliminación de Montoya "se veía venir" y apunta la razón

Jorge Javier con Montoya.

"Se quedaron mudos los que aseguraban que todo estaba amañado para que ganara el de Utrera. Incluso la plana mayor de sus compañeros no daban crédito cuando conocieron la decisión del público. Muchos de ellos se pasaron el concurso quejándose porque creían que todo estaba perdido. Pues ya ves, se equivocaron. Porque la televisión, como la vida, es imprevisible", señala el de Badalona, dejando claro que quien decide es la audiencia.

Aunque la eliminación de Montoya, sin ni siquiera llegar al duelo final, sorprendió a todos, no fue así para Jorge Javier. En su opinión, esto es algo que "se veía venir porque es muy difícil que perfiles tan marcados se alcen con la victoria final puesto que acaban recogiendo los votos negativos de los seguidores del resto de concursantes". Acto seguido, el presentador desvela el consejo que le dio "en la rueda de prensa que se organizó en Telecinco el día después de la final para celebrar el éxito".

El presentador revela qué le dijo a Montoya tras la final de 'Supervivientes'

"Le dije que quizás ahora le costaba entenderlo pero que para él era algo muy positivo no haber ganado. Porque después de dos realities con tanta exposición, alzarte con el triunfo significa ponerte de nuevo en la picota. Enfrentarte a la crítica. Hacer frente al descontento de los que no te apoyan. Y eso, si te pilla fresco de mente, lo puedes tolerar", reconoce Jorge Javier. Sin embargo, "cuando llevas tanta tralla encima un triunfo puede convertirse en una losa. A veces perder no es una derrota si no todo lo contrario. En su caso es una oportunidad para descansar".

Por eso, cree que lo que debe hacer ahora Montoya es "dejarse aconsejar por profesionales para empezar a decidir hacia dónde quieres que vayan encaminados tus próximos pasos. No hay que escuchar a familiares. No hay que escuchar a amigos ni conocidos. Es imprescindible tener olfato para seleccionar a aquellas personas que pueden acompañarte en tu recorrido. Aunque te digan cosas que no quieres escuchar", sentencia.