Jorge Javier Vázquez se pronuncia sobre su peaje detrás de cámara en Telecinco: "Acabo muy tocado y con ganas de llorar"

Jorge Javier Vázquez regresó este sábado al prime time de Telecinco con 'Hay una cosa que te quiero decir'. Pero un día antes, pasó por el plató de 'El tiempo justo' para promocionar la nueva temporada del formato y, de paso, sincerarse con Joaquín Prat sobre cómo le afectan los testimonios de los invitados tanto de este programa como de 'El diario de Jorge', que presenta cada tarde.

"En este tipo de programas, al final lo que te llama la atención es que nunca sabes lo que te va a suceder, todo es sorpresa", explica el comunicador catalán. Y es que, en 'Hay una cosa…' la persona que convoca a otra nunca sabe si aceptará o no la invitación hasta el momento de su aparición en el plató. Por lo tanto, la esencia del formato es la emoción que surge de lo inesperado,

"¿Te supone un desgaste emocional o pones distancia?", quiso saber el presentador del programa vespertino de Telecinco. "Muchas veces acabas muy tocado y con ganas de llorar", confesó Jorge Javier. Esos testimonios le llevan a recordar lo "frágil" que puede llegar a ser nuestra vida. "En un momento la vida puede acabar mal y destrozártela", concluye.

María del Monte se sinceró con Jorge Javier sobre salud mental

La nueva temporada de 'Hay una cosa que te quiero decir' se estrenó este sábado 9 de mayo con María del Monte como invitada. La cantante, que fue protagonista inesperada del pasado '¡De viernes!' con su llamada en directo a Isa Pantoja, hizo un importante alegato a favor de la salud mental. Con ambas intervenciones la sevillana dio el salto a Telecinco pese a trabajar en Antena 3 en 'Y ahora Sonsoles'.

"La enfermedad mental es una enfermedad. Si cualquier enfermo de cualquier otro tipo tiene su hospitalización, su tratamiento en lugares públicos… Por favor, tomemos conciencia de que estas personas también están enfermas", comenzó diciendo María del Monte frente a Jorge Javier Vázquez. "Necesitan un sitio donde se vean refugiados y donde sus familiares pueden tener la tranquilidad de que están cuidados y tratados", añadió.

"Así que, por favor, que no se olviden las instituciones que la enfermedad mental existe y hay que cuidarla", sentenció, arrancando un gran aplauso del público presente en el plató. María del Monte acudió al programa para sorprender a unas seguidoras que acababan de sufrir una dura pérdida, a las que les dijo: "No digas que estás bien, eso cansa. No todo el rato hay que sacar una sonrisa y, de vez en cuando, hay que permitirse la licencia de decir que no se está bien".