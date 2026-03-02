Sonsoles Ónega censura la intervención de María del Monte, que se planta en Antena 3: "No me vas a callar"

'Y ahora Sonsoles' se hacía eco este lunes de una exclusiva sobre una supuesta agresión de Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, a una empleada de seguridad de su antigua urbanización. Tras relatar lo sucedido, María del Monte quería hacer un comentario pero Sonsoles Ónega prefería que se lo callara.

Todo se produjo cuando Silvia Bronchalo trataba de acceder a su antigua urbanización con una furgoneta no autorizada. Fue entonces cuando vivió un fuerte encontronazo con la responsable de seguridad del lugar llegando a producirse un altercado entre ambas. Al parecer Silvia Bronchalo llegó a arrancarle a la mujer del pelo.

"Yo tengo una duda, esta señora, ¿la vigilante reconoce a Silvia o no?", se preguntaba María del Monte. "Parece que no la reconoce en un primer momento", le explicaban tanto Lorena Vázquez como Ángel Antonio Herrera. "Es que si no estaríamos hablando de otra cosa", incidía la cantante. "Es que si la reconoce y no le permite el acceso podríamos estar hablando de un detalle feo por parte de la vigilante", expresaba Del Monte.

Sonsoles Ónega frena a María del Monte: "No digas nada porque lo que vas a decir es una barbaridad"

Después, 'Y ahora Sonsoles' exponía el testimonio de la denunciante de Silvia Bronchalo explicando cuáles eran las secuelas de la agresión recibida. Al volver del vídeo, se veía a los colaboradores hablando y con María del Monte queriendo decir algo. "No digas nada porque lo que vas a decir es una barbaridad y prefiero que no lo digas", le frenaba Sonsoles Ónega.

"Es que lo que va a decir no procede, pero luego lo dirá", añadía la presentadora. "Lo voy a decir, tú a mí no me vas a callar", le advertía María del Monte muy beligerante. "Bueno pues dilo", le contestaba Sonsoles. "Hombre por Dios. ¿Aquí viene una callarse? No", reaccionaba la colaboradora.

Tras ello, María del Monte tomaba la palabra para decir lo que quería decir y no la dejaban. "A mí los uniformes me causan muchísimo respeto, pero también hay que reconocer que mínimamente hay personas que se ponen un uniforme y se creen los reyes del mambo", soltaba la cantante. "Eso es lo que no me dejaba decir", agregaba.

"¿Pero crees que ha habido un abuso de autoridad por parte de la señora denunciante?", le preguntaba Sonsoles Ónega. "No, yo no he dicho eso", le replicaba María del Monte indignada para que no la metiera en problemas. "A mi no me metas en líos", le pedía la cantante.