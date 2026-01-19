María del Monte se derrumba ante Sonsoles tras conocer en directo la muerte de una compañera en el accidente de tren

María del Monte ha aparecido este lunes en 'Y ahora Sonsoles' con la cara desencajada y con actitud alicaída por el trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba). Y es que la cantante conoce a una de las víctimas mortales de la tragedia y por si fuera poco se libró de estar en uno de los trenes de milagro.

A fecha de publicación de esta noticia son 40 los fallecidos oficialmente en este descarrilamiento de un tren de alta velocidad Iryo que viajaba de Málaga a Madrid y tras chocar con otro tren Alvia que iba de Madrid hacia Huelva. Mientras que 33 personas siguen desaparecidas.

Son muchas las personas que suelen coger ese mismo tren que descarriló y varias las que han contado que estuvieron a punto de subirse a ese tren Iryo. Una de ellas es María del Monte tal y como ella misma ha relatado en 'Y ahora Sonsoles'. "Podías haber cogido ese tren y por suerte no lo cogiste", le comentaba Sonsoles Ónega.

"Efectivamente. Yo tenía que haber cogido un tren a las 19:00, pero lo cogí a las 18:00. Y cuando llegué a Atocha había un despliegue y mucha masificación y dije qué raro, algo pasa. Y escuché a los pasajeros decir que tenían que dormir en Madrid. Y mi móvil empezó a sonar preguntando que si estoy bien y cuando me enteré de la magnitud de la tragedia pues imagínate", aseveraba.

María del Monte, rota ante la pérdida de una amiga en el accidente

"No he podido dormir esta noche, no he podido pegar ojo. España está de luto y esto son cosas que nos tienen... Todos deberíamos decir enhorabuena por estar vivos cuando nos levantamos cada mañana", comentaba la cantante. "Supongo que las bolas estaban adjudicadas y no me tocaba ese día", añadía.

Pero lo peor llegaba minutos después. Y es que en pleno directo, María del Monte se enteraba de que ella conocía a una de las personas desaparecidas y que posteriormente se ha confirmado su fallecimiento. "Acabo de enterarme de que una chica que fue concursante de 'Yo soy del sur', mi programa en Canal Sur, que por lo que se ve está desaparecida ella, sus hijos y su marido", comentaba la colaboradora.

"Era una niña linda, una niña que tenía una luz especial, que tenía una pasión: cantar. Ahí tenía su plataforma y se lo pasaba en grande. Y creo que toda su familia ha desaparecido", proseguía contando María del Monte. "A mí no me tocaba", añadía al recordar que ella iba a haber ido en ese mismo tren.

"Desde aquí mi más sentido pésame a todos los familiares, y esta chica pufff. Me ha dado un bofetón", seguía diciendo la cantante. "La esperanza es lo último que se pierde. Esperemos que esté perdida en el campo. Dios mío que horror", terminaba diciendo. "Ella, Cristina es de la familia Zamorano, una familia sacudida por la tragedia, viajaba ella, su marido, sus dos hijos y un sobrino y desgraciadamente la mayoría ha fallecido pendiente de la confirmación oficial", le informaba Sonsoles Ónega.

Finalmente, María del Monte le decía a su compañera que le iba a buscar algún vídeo para mostrar lo bonito que cantaba la fallecida. "La vida es así, de repente en un segundo como están narrando todos los supervivientes el accidente se llevó tantas y tantas vidas por delante", concluía Sonsoles.