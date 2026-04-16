La Policía detiene a Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano', tras un altercado con el equipo de 'Y ahora Sonsoles'

El actor Adrián Rodríguez, conocido por su participación en series como 'Los Serrano', 'El chiringuito de Pepe' o 'Física o química' vuelve a ser noticia por sus problemas de adicción con las drogas. Después de que este miércoles él asegurara que su ex novia lo había echado de su casa, este jueves 'Y ahora Sonsoles' ha comenzado asegurando que sabían donde se encontraba el intérprete.

"Hace 48 horas no sabíamos absolutamente nada del actor Adrián Rodríguez. Esta tarde, en proceso de recuperación de sus adicciones, Adrián estaba desaparecido tras unos problemas con su novia y este programa lo ha localizado y nos hemos encontrado a un Adrián al límite", explicaba Sonsoles Ónega.

Así, el programa de Antena 3 emitía unas imágenes en exclusiva en las que se veía al actor junto a la policía. En ellas, el famoso intérprete se encaraba con el cámara del programa de Sonsoles Ónega por intentar captas dichas imágenes. "Quita la cámara. ¡Qué bajes la puta cámara tío!", soltaba el actor.

Adrián Rodríguez se encara con un cámara de 'Y ahora Sonsoles' y acaba detenido

Imágenes exclusivas de 'Y ahora Sonsoles' sobre el altercado de Adrián Rodríguez

Lejos de quedarse ahí, Adrián Rodríguez se encaraba con el cámara llamándole "gilipollas de mierda" y dándole un manotazo a la cámara para evitar que le siguiera grabando. "Ya les adelanto que Adrián estaba nervioso, tanto que su actitud provoca que tenga un incidente con la policía y ahora mismo está en dependencias policiales detenido", aclaraba Sonsoles Ónega revelando que el actor se encontraba en Málaga.

Unas imágenes que Antonio, el padre de Adrián Rodríguez veía en directo en el programa. "No es nada agradable ver esto. Me han dicho que podría salir en otros sitios, así que prefiero que lo saquéis vosotros a que lo hagan en otros sitios peor", reaccionaba el padre del actor.

Tras ello, Sonsoles trataba de saber cuándo era la última vez que Antonio había podido hablar con su hijo. "Pues esta mañana he hablado con él y estaba contentísimo porque volvía al centro, estaba en la estación porque iba a cogerlo para ir al centro. Luego me ha llamado a las 4 y ya he visto todo esto", seguía diciendo el hombre. "Supongo que estaba nervioso, no conozco bien la situación, se le habrán ido los nervios y no creo que sea muy grave tampoco", añadía.

Más adelante, 'Y ahora Sonsoles' daba todos los detalles de cómo había dado con el paradero de Adrián y cómo habían podido grabar las imágenes del incidente con la policía. "Con qué facilidad podéis encontrarle, no sé quién os habrá pasado la información. Yo respeto vuestro trabajo, pero lo veo súper nervioso", comentaba el padre de Adrián Rodríguez.

Las imágenes del incidente de Adrián Rodríguez con el cámara de 'Y ahora Sonsoles' y la policía

Tras ello, 'Y ahora Sonsoles' mostraba las imágenes completas del incidente de Adrián Rodríguez con el equipo del programa y su enfrentamiento con la policía. "Dos agentes de policía intentan mediar entre Adrián y nuestro equipo, pero Adrián intenta zafarse de uno de los policías y comienza una acalorada discusión, los dos policías intentan calmar a Adrián, pero él insiste en acercarse a nuestra cámara. Adrián nos señala y los agentes siguen intentando mantener la calma", relataba la redactora.

"Parece ser que en un principio hubo un incidente con la policía, supongo que al intentar detenerlo, su nerviosismo...", seguía contando Antonio Rodríguez, el padre del actor. "Él mañana se someterá a un juicio rápido y hay dos posibilidades, que son o llegar a una conformidad en la que él acepte los hechos y entonces se reduce la pena", explicaba Isabel Rábago. "Entonces la denuncia la pone la policía", comentaba el padre.

"Evidentemente", apostillaba la periodista. "De hecho el golpe al cámara y demás pasa absolutamente desapercibido, es el altercado que tiene con la policía", añadía Rábago. "Si es solamente esto. Si se aporta la situación en la que él estaba y que iba al centro puede solucionarse de manera leve. Las imágenes son fundamentales", concluía la periodista.