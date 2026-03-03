La reaparición de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano', 37 años, tras salir del centro de desintoxicación: "No quiero volver"

Adrián Rodríguez ha reaparecido en televisión, recuperado de sus adicciones. Lo ha hecho en el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles', tras salir de la clínica de desintoxicación en la que ha estado ingresado a raíz de sus últimas recaídas. El actor se ha mostrado con ganas de volver a la interpretación.
Nada más pisar el plató, El actor de 'Los Serrano', 'Física o química' o 'El chiringuito de Pepe' comunicaba a Sonsoles Ónega que lleva fuera del centro una semana y media tras un arduo proceso que comenzó hace unos tres años. La decisión de ingresar en la clínica fue suya, aunque consensuada con el equipo médico, tras haber sufrido "pequeñas recaídas". En este tiempo en el centro ha podido reflexionar sobre su futuro, y él lo tiene claro: "Me estoy dando cuenta de que las recaídas me están enseñando cada vez más que es a donde no quiero volver".
"Es complicado de cara a mí mismo decir: 'Me he fallado, he fallado a los demás, he decepcionado…'", lamenta, aunque, tras meses de reflexión, "me he dado cuenta de que al único que fallo es a mí mismo". Después de un largo proceso en el que ha aprendido a conocerse y quererse, ha llegado a una conclusión: "Me voy a agarrar a la ilusión y a la fuerza que tengo". "Hay mucha gente que se sentirá identificada en casa. Estas recaídas también existen, lo que siempre trasmito es que se puede", ha dejado claro el actor.
La reflexión de Adrián Rodríguez tras salir del centro de desintoxicación: "Me perdí"
En un momento dado de la charla con Sonsoles Ónega, Adrián Rodríguez ha querido compartir una reflexión: "La palabra recaída es como muy alarmante. A mí me ha ayudado a saber dónde no quiero volver. Ahora tengo muchísima ilusión y ganas". Tras abandonar el centro de desintoxicación, el actor vive actualmente en Barcelona con un amigo que le "está protegiendo y cuidando mucho", mientras continúa en contacto con la clínica.
"Lo que estoy haciendo ahora es de una manera más online, por teléfono. Ahora me estoy encargando de tener un objetivo y un proyecto de vida. Estaba como un poco perdido la otra vez", confiesa. Respecto a su futuro en el mundo interpretación ha sido tajante: "Ojalá". Además ha recordado que "aquí en Antena 3 hicimos una serie maravillosa, 'Física o química', que marcó un antes y un después de nuestra generación. Estoy abierto, siempre me ha encantado actuar". Por el momento, está haciendo publicidad con marcas en redes sociales.
'Y ahora Sonsoles' ha emitido un vídeo de los duros años vividos por el joven, debido a sus adicciones. "En algún momento me perdí. Al final, todos somos humanos y experimentamos. La vida del éxito, fama y realities, de todo lo que es la exposición… Hay gente que lo sabe gestionar y gente que no. Yo necesitaba entender lo que me pasaba. El mundo de la adicción es la falta de aprender a gestionar tus emociones", asegura Adrián Rodríguez.
Su paso por 'Supervivientes' le llevó a tocar fondo
Aunque, en su opinión, las dificultades a las que tuvo que hacer frente no le ayudaron: "Económicamente y familiarmente, no me fue bien. Cuando me vi en ese momento, buscaba evadirme. Hay que saber gestionarlo; entras en un bucle porque no te gusta lo que ves ni quién eres". Según él, pasó de ser una persona carismática y muy querida por el público a enfrentarse a un formato ('Supervivientes 2018') que "no supo hacer" y que le llevó a tocar fondo después de su abandono voluntario.
"Gracias a este tratamiento, poco a poco vamos aprendido cómo gestionarlo. Yo me tengo que proteger mucho. Esto tiene que ser una estructura de vida. Una persona que tiene esto no puede estar en casa tirado 'a la bartola' sin hacer nada", explica el intérprete.
El actor y músico tiene una rutina diaria que sigue a rajatabla, como así ha contado en el programa de Antena 3: "Yo me levanto a las 07:00 horas, hago meditación y mis 45 minutos de cardio. Luego lectura, limpieza, mándalas para relajarme… Es una manera de conectarte con tu niño interior". Por último, ha abordado cómo ve su futuro profesional: "Estamos reactivando el tema de actor"·.
Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.