'Y ahora Sonsoles', el agujero negro en la programación de Antena 3 tras cerrar la peor semana de su historia en audiencias

'Y ahora Sonsoles' atraviesa sus horas más bajas en las tardes de Antena 3. Tras registrar en diciembre su peor mes de la historia, esta semana el espacio que conduce Sonsoles Ónega ha concluido su semana más horribilis en audiencia sin llegar al doble dígito ningún día.

Una mala noticia tanto para 'Y ahora Sonsoles' como para la propia Antena 3 teniendo en cuenta que el magacín se emite haciendo sándwich entre las otras dos ofertas líderes de la tarde como 'Sueños de libertad', que está a punto de anotar su mejor mes histórico con un 14,6% de cuota de pantalla, y con 'Pasapalabra' que sigue siendo el programa más visto de toda la tarde.

En este sentido, hay que decir que 'Y ahora Sonsoles' comenzó la semana con un 9,5% y 695.000 espectadores y desde entonces no ha parado de descender anotando un débil 8,9% tanto el martes como el miércoles y viernes, mientras que el jueves subió tímidamente al 9,1%.

Es cierto que este bajón de 'Y ahora Sonsoles' ha coincidido con el subidón que han pegado tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' esta semana en La 1 con la muerte de Adriana en la primera ficción y los cambios de horario con la segunda.

Sin embargo, quien se ha visto beneficiado del bajón de 'Y ahora Sonsoles' ha sido Telecinco con 'El diario de Jorge', que ha completado su mejor semana desde octubre siendo líder de las cadenas comerciales con una media del 10% y superando al programa de Sonsoles Ónega en competencia en 1,2 puntos.

Habrá que ver cuál sigue siendo la tendencia de 'Y ahora Sonsoles' en próximas semanas y si el formato consigue remontar. Pero lo que está claro es que a día de hoy se ha convertido en el gran agujero negro de la programación de Antena 3 siendo el programa menos visto cada día a pesar de contar con el arrastre de 'Sueños de libertad' y con el interés por ver 'Pasapalabra' a última hora de la tarde.

Audiencias de 'Y ahora Sonsoles' esta semana: