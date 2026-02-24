Sonsoles Ónega frena la intervención de Isabel Rábago y amenaza con su despido tras su desencuentro en Antena 3

Isabel Rábago y Sonsoles Ónega han vivido un fuerte desencuentro este martes en pleno 'Y ahora Sonsoles' después de que la presentadora no parara de cortar a su colaboradora y bromeara con con su despido si no se callaba y le dejaba seguir con el programa de Atresmedia.

Todo se producía cuando Sonsoles Ónega planteaba un debate entre sus colaboradores: "¿Quién tiene prioridad para entrar en un ascensor, una persona con movilidad reducida en silla de ruedas o un carrito de bebé?". Y para ello contaba con Edgar Suárez, una persona con movilidad reducida.

La mayor parte de los colaboradores de 'Y ahora Sonsoles' defendían que debe ser alguien quien vaya con silla de ruedas el que tenga prioridad por delante de alguien con un carrito de bebé. Pero Isabel Rábago trataba de argumentar que para ella tendría que ser el primero en llegar.

"Yo creo que el primero que llegue al ascensor, es una cuestión de lógica y educación", aseveraba Isabel Rábago. "No, porque eso sería la ley del más fuerte", le replicaba Sonsoles. "Oye no me pongas toda la mesa en contra", se quejaba la tertuliana. "Yo no te pongo en contra de nadie, pero esto no", le matizaba la presentadora.

Sonsoles Ónega llama la atención a Isabel Rábago: "Igual no vuelves..."

Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'

Tras ello, Sonsoles Ónega daba paso a Edgar Suárez para que expusiera su caso cuando trató de entrar a un ascensor en una estación de Renfe y una madre con un carrito le quitó el sitio. "Por normativa tengo prioridad. Pero además yo llegué antes que la señora. Yo empecé a grabar cuando se montó todo el pifostio. Yo dejé salir a una señora que salía con un carrito y la señora esta aprovechó el hueco para meterse ella", exponía el invitado.

Pero pese a escuchar a Edgar, Isabel Rábago seguía defendiendo su postura cuestionando al invitado asegurando que ella necesitaba escuchar la versión de la madre del bebé. Algo que llevaba a Sonsoles Ónega a reprender a su colaboradora por lo que estaba haciendo provocando que Rábago se revolviera en su silla. "¿Qué estás insinuando señora Rábago?", le preguntaba la presentadora de Antena 3 antes de que Edgar insistiera en contar lo que pasó.

Tras ello, Sonsoles Ónega trataba de cambiar de tema y tiraba de ironía al dejar caer que su colaboradora no volvería por no callarse. "Me voy a ir del programa", bromeaba al ver que no le dejaban seguir con la escaleta. "Te va a reñir", le advertía Isabel a otra tertuliana.

"Isabel está hoy que igual no vuelve...", le soltaba sin pudor Ónega. "Si quieres me voy ya… Eres una dictadora", le contestaba la periodista. "No permite el diálogo esta señora", concluía Rábago.