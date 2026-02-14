Samanta Villar se encara a Isabel Rábago en directo y se planta ante lo que llega a afirmar: "Ser de derechas..."

La regularización de inmigrantes por parte del gobierno de Pedro Sánchez sigue dando mucho que hablar. Este viernes, 'Espejo Público' debatía sobre la medida haciéndose eco de la noticia sobre que miles de pakistaníes y magrebíes con antecedentes han denunciado la pérdida de pasaportes para poder acceder a esa regularización. Un asunto que generaba mucha tensión entre Samanta Villar e Isabel Rábago.

Según ha recogido 'Espejo Público', la policía se ha visto obligada a mandar un mensaje de alerta a las comisarías por un aumento del 60% de las denuncias falsas por pérdida de pasaporte entre los extranjeros coincidiendo con el anuncio de la regularización por parte del gobierno. "Se ha tenido conocimiento de un aumento significativo de denuncias por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros, completamente indocumentados", aseguraban.

"Ellos llegan en patera, y lo primero que hacen es romper el pasaporte, ya que sin documentación, estas personas evitaban ser expulsados de España porque no sabíamos a qué país teníamos que expulsarlos, por lo tanto, a ellos les interesa no estar identificados en España. Lo que ocurre es que cuando se aprueba el Real Decreto, que permite que a las personas que estaban 5 meses atrás en España, puedan regularizarse, lo que hace que se presenten en comisaría diciendo que han perdido el pasaporte", explicaba el inspector jefe de Policía, Serafín Giraldo antes de que fuera Isabel Rábago la que tomara la palabra.

Así, la periodista se pronunciaba alto y claro llegando a comparar el asunto de la regularización con lo que pasó con la ley del solo si es sí. "Luego pasarán cosas y yo me pregunto, ¿Quién será el responsable cuando pasen cosas?, porque esto está pasando, porque hay una necesidad de imponer una regularización sin ningún tipo de requisito. La nacionalidad española está en venta pero, ¿Quién se hará responsable de todo esto?", se preguntaba la tertuliana del corazón.

Al escucharla, Samanta Villar se encaraba directamente con ella al no dar crédito. "No es lo mismo nacionalidad que regularización, hay que ser rigurosos", le matizaba a su compañera. "Me da igual", se justificaba Rábago. "Pues a mí no me da igual, hay que ser rigurosos con los espectadores", incidía Samanta.

"Voy a ser rigurosa: van a estar legales en España, y dos años después pueden acceder a la nacionalidad, venga hombre", terminaba de exponer Isabel Rábago. "Quien delinque lo va a hacer con papeles o sin papeles, no veo como la regularización va a modificar al delincuente", le decía entonces la que fuera presentadora de '21 días' en Cuatro.

"La picaresca y el fraude existirá como siempre pero de ahí a decir que una regularización de medio millón de personas es negativa para España es de locos", remarcaba Villar. "Ser de derechas y no querer la regularización es de locos", sentenciaba la colaboradora mientras veía como Isabel Rábago insistía en criticar esta medida.