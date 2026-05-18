En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le dice a su hijo Braulio que la mejor arma que se puede emplear cuando te enfrentas a un enemigo más poderoso es la astucia después de que le muestre las pruebas de que José Luis les engañó

Matilde se muestra entusiasmada al ver que dentro de unos meses va a dar a luz a una niña. Mientras Victoria presiona a Benigna para que le diga cuanto dinero necesita para calmar su culpa. Y Benigna le entrega otros dos frascos de bebedizo a la doncella.

Por su parte, don Hernando le pide a Victoria que le acompañe a tomar un refrigerio pero ella rechaza su propuesta despertando las sospechas en él. Y Mercedes sigue sospechando de que Dámaso le oculta algo y se desahoga con Matilde.

Pedrito acompaña a Leonor a despedirse de María, pero Rafael toma una decisión inesperada sobre ella y Rosalía después de que la joven insista en conocer a la niña para saber si es su hija o no.

Por último, se revela que Dámaso está detrás de Pura y Petra y el plan del robo al hijo de Adriana ¿pero con qué propósito?

Braulio y Enriqueta en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara y Luisa descubrían que alguien les ha escuchado hablar del hijo de Adriana cuando valoraban contárselo a Rafael.

Después de que Matilde notara a su bebé, Pepa confirmaba que algo se mueve en la tripa de la doncella y por ende el embarazo es real. Tras ello, Benigna le confesaba a Victoria que Matilde cree que tiene un bebé en sus entrañas y le advertía de que tiene que decirle algo importante.

Mercedes no dudaba en decirle a Dámaso que siente que siempre le cuenta la verdad a medias y que hay algo que le esconde y no se reprime en preguntar si fue él quién mató a los bandidos que supuestamente les atacaron en la calesa a él y Victoria.

Por su parte, Braulio seguía las órdenes de su madre y le preguntaba a Atanasio si le resulta difícil llevar la contabilidad del ducado y él le aseguraba que tiene que ser muy preciso y le mostraba el libro de cuentas del palacio.

Leonor le preguntaba a Francisco y Pepa si no hay nada que pueda hacer para tratar de recuperar la confianza de Rafael y que le permita volver a cuidar de María.