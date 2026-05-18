Llega a Disney+ su nueva serie española con Javier Gutiérrez, Hovik Keuchkerian y María Pujalte basada en un famoso bestseller

Disney+ ha lanzado este lunes las primeras imágenes de 'Caldas: el último barco', la nueva serie española de la plataforma de streaming basada en el bestseller y tercer libro de la saga de Domingo Villar, 'El último barco', y que estará producida por Secuoya Studios.

Este nuevo thriller policiaco está protagonizado por Javier Gutiérrez, quien también tiene pendiente el estreno de 'Ardora' en Movistar Plus+, y Hovik Keuchkerian ('Reina Roja', 'Asalto al banco central').

Completan el reparto artístico de 'Caldas: el último barco' otros actores y actrices de la talla de María Pujalte ('Perdiendo el juicio'), Antonio Mourelos ('Rapa', 'Fariña'), Alejandra Onieva ('Anatomía de un instante') y Miryam Gallego ('La Moderna', 'Águila Roja'), entre otros.

Eligio R. Montero ('Buñuel en el laberinto de las tortugas') es el encargado de los guiones y la adaptación del libro y el director de la ficción será Jorge Saavedra ('Zorro'), con David Cotarelo ('Montecristo', 'Zorro') como productor ejecutivo, y con Johnny Yebra ('Camino a Arcadia') como director de fotografía.

Asimismo, cabe decir que Domingo Villar, el autor de la saga, participó activamente en la creación inicial de la serie antes de su inesperado fallecimiento en 2022.

Así será 'Caldas: el último barco'

Javier Gutiérrez y María Pujalte en 'Caldas: el último barco'

La ficción sigue al inspector Leo Caldas, interpretado por Javier Gutiérrez, y su nuevo ayudante Estévez, al que da vida Hovik Keuchkerian, en la investigación de la desaparición de Mónica Andrade, hija de un prestigioso cirujano de Vigo.

Lo que en un principio parece un caso rutinario, pronto se convierte en una compleja red de secretos, presiones familiares, injerencias políticas y mediáticas, y conflictos personales que obligarán al propio Caldas a enfrentarse a su pasado. La serie construye así un relato fiel al espíritu de la obra de Domingo Villar, con una fuerte carga emocional y social.