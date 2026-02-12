Virales

Samanta Villar deja una de las reacciones más altisonantes sobre Rosa Belmonte tras su ataque a Sarah Santaolalla

por Pedro Jiménez

Samanta Villar comparte su "enorme decepción" con Rosa Belmonte tras su ataque machista a Sarah Santaolalla en 'El Hormiguero'

Samanta Villar y Rosa Belmonte
Samanta Villar y Rosa Belmonte | Montaje El Televisero

Samanta Villar, periodista y presentadora, ha sido otro de los grandes rostros mediáticos que ha expresado públicamente su apoyo a Sarah Santaolalla tras el ataque machista que sufrió desde 'El Hormiguero' por parte de la tertuliana Rosa Belmonte.

Con una gran contudencia, la comunicadora catalana ha reaccionado en el post que la analista política publicó en Instagram denunciando la escena en cuestión en la que la articulista de ABC se refería a ella como: "¿Esa que es mitad tonta y mitad tetas?".

"No doy crédito. Vomitivo. Enorme decepción, Rosa Belmonte. Me parecía una intelectual interesante. Una pena", han sido las palabras de Samanta Villar, que ha dejado entrever que, si existía algún tipo de admiración o reconocimiento hacia esa periodista, se ha esfumado por completo tras su machistada.

Villar no ha sido la única en mostrar su respaldo a Sarah Santaolalla en esa publicación. Numerosos rostros conocidos, de diversos ámbitos, han querido acercarle su cariño y condenar el comentario. "Wow, qué triste que encima ese comentario venga de una "mujer"", ha sentenciado la atleta Ana Peleteiro.

Por su parte, el cantante Marwán ha señalado: "Sarah, lo estás haciendo increíble. Por eso te atacan. Es vergonzoso ver esto y que ninguno de los tertulianos diga nada. Se retratan todos juntos". "Absolutamente despreciable. Lo siento mucho Sarah", le ha escrito también la presentadora y colaboradora de Mediaset Nagore Robles.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

Archivado en

·

Más Información

Javier Ruiz y Sarah Santaolalla en 'Mañaneros 360'

RTVE dispara la presión sobre 'El Hormiguero' con esta denuncia en el programa de Javier Ruiz por Santaolalla

Pedro Jiménez
Sarah Santaolalla y Pablo Motos

Sarah Santaolalla desmonta el 'perdón' de 'El Hormiguero' y denuncia por qué se ha infringido el código de conducta de Atresmedia

Pedro Jiménez

Últimas noticias