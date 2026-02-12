Samanta Villar deja una de las reacciones más altisonantes sobre Rosa Belmonte tras su ataque a Sarah Santaolalla

Samanta Villar, periodista y presentadora, ha sido otro de los grandes rostros mediáticos que ha expresado públicamente su apoyo a Sarah Santaolalla tras el ataque machista que sufrió desde 'El Hormiguero' por parte de la tertuliana Rosa Belmonte.

Con una gran contudencia, la comunicadora catalana ha reaccionado en el post que la analista política publicó en Instagram denunciando la escena en cuestión en la que la articulista de ABC se refería a ella como: "¿Esa que es mitad tonta y mitad tetas?".

"No doy crédito. Vomitivo. Enorme decepción, Rosa Belmonte. Me parecía una intelectual interesante. Una pena", han sido las palabras de Samanta Villar, que ha dejado entrever que, si existía algún tipo de admiración o reconocimiento hacia esa periodista, se ha esfumado por completo tras su machistada.

Villar no ha sido la única en mostrar su respaldo a Sarah Santaolalla en esa publicación. Numerosos rostros conocidos, de diversos ámbitos, han querido acercarle su cariño y condenar el comentario. "Wow, qué triste que encima ese comentario venga de una "mujer"", ha sentenciado la atleta Ana Peleteiro.

Por su parte, el cantante Marwán ha señalado: "Sarah, lo estás haciendo increíble. Por eso te atacan. Es vergonzoso ver esto y que ninguno de los tertulianos diga nada. Se retratan todos juntos". "Absolutamente despreciable. Lo siento mucho Sarah", le ha escrito también la presentadora y colaboradora de Mediaset Nagore Robles.