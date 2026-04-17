Condenan a Adrián Rodríguez a seis meses de cárcel tras su altercado con la policía: "Necesito volver a mi tratamiento"

Adrián Rodríguez ha sido condenado a seis meses de prisión tras su altercado con el equipo de 'Y ahora Sonsoles' y su posterior enfrentamiento con la policía. Este viernes, el espacio de Antena 3 se hacía eco de las últimas declaraciones del actor tras el juicio rápido, que ha reiterado la necesidad de retomar su tratamiento. Y Sonsoles Ónega también ha conectado con el padre del intérprete tras la sentencia.

Tras permanecer desaparecido durante 48 horas, el equipo de 'Y ahora Sonsoles' dio finalmente con el paradero del actor este jueves, abordándolo en la Estación de María Zambrano en Málaga para protagonizar un fuerte desencuentro. "Me he enfadado con quien no me tendría que enfadar que son los medios, no tenéis culpa de nada, es vuestro trabajo", ha comenzado reconociendo el actor este viernes a la salida de los juzgados.

Adrián Rodríguez reaparece en 'Y ahora Sonsoles' tras su juicio: "Pido disculpas de nuevo porque no soy así"

"He pedido ayuda a la policía, no me hicieron ni puto caso y fue ya cuando agredí al cámara, pido disculpas de nuevo porque yo no soy así", explicaba Adrián Rodríguez sobre su agresión al equipo del programa y más tarde a los agentes de policía, por la que deberá pagar dos multas por lesiones. "Necesito volver a mi centro, a mi tratamiento", ha señalado después del actor.

El padre de Adrián Rodríguez en 'Y ahora Sonsoles'

"Demostré que puedo estar limpio, que puedo estar bien pero lo que pasa que bueno, conocí a una persona con la que se nos fue un poquito de las manos y bueno", insistía el detenido ante los medios este viernes, reafirmándose en la necesidad de dejar atrás sus adicciones. Un camino en el que su padre le ha acompañado siempre, y en esta ocasión no será diferente, según ha asegurado en el espacio de Antena 3.

Y es que, tras conocerse su condena, Antonio, el padre del intérprete, ha conectado con Sonsoles Ónega en directo. "Yo no tengo noticias, todo lo que sé es lo que estáis dando vosotros ahora mismo. Nada más, de momento no me ha llamado", ha desvelado. "Que se relaje, se tranquilice y ya nos pondremos en contacto", señalaba ante la curiosidad de los colaboradores, lanzando una petición al programa.

"Es que la palabra desaparecido es un poco fea, una cosa es estar desaparecido y otra que no tengas contacto con la persona, que es diferente. Yo ahora quiero por favor, en la medida de lo posible, respetarlo un poco. Tiene que estar pasándolo muy mal", ha pedido el padre de Adrián Rodríguez teniendo en mente el bienestar de su hijo y la recuperación de sus adicciones.