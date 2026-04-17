'La Promesa', avance del lunes 20 de abril: El shock de Curro con el crimen de Pía y un nuevo personaje

En el capítulo 817 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ofrecerá el próximo lunes, 20 de abril, Curro se queda atónito después de que Pía le haya confesado que asesinó a su abuelo, el Barón de Linaja.

La criada le contará toda la verdad, incluidos los abusos que sufrió de su parte. ¿Cómo reaccionará el joven? Mientras tanto, la señora Adarre continuará recomponiéndose de las revelaciones de Ricardo Pellicer sobre el asesinato de Ana.

Samuel y Petra siguen buscando la forma de que el refugio siga en pie. Ahora mismo todo se ve muy negro, pero el cura cree que no pueden flaquear en estos momentos a pesar de lo que ha sucedido con Martina. No deben fallar a los necesitados.

Lorenzo sigue malmetiendo entre Ángela y Curro al tiempo que la tensión crece entre Julieta y Ciro. Ella es clara: no va a ser una sumisa como él quiere. Por su lado, Vera permanece preocupada y con miedo a que su padre, el duque de Carril, le reconociera, y Teresa y Curro le quitan esa idea.

Un nuevo personaje aterriza en La Promesa. Se trata de Martín, una nueva integrante del servicio de los Luján a la que todos dan la bienvenida. En paralelo, Ciro y Manuel se vuelven a enzarzar entre fuertes descalificaciones.

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (816) emitido en La 1 de RTVE?

En el capítulo 816 de 'La Promesa' que RTVE ha emitido este viernes 17 de abril, Vera ha vivido momentos de angustia convencida de que su padre la ha reconocido durante su visita a palacio, a pesar de los intentos de Teresa por calmarla. Y Ricardo ha dado todas las explicaciones pertinentes a Pía sobre el crimen de Ana y esta se queda en estado de shock.

La tensión económica ha provocado discusiones entre Julieta y Ciro, encontrando ella un firme apoyo en Manuel ante los reproches de su marido. Martina ha intentado convencer a Ángela de que le dé otra oportunidad a Curro, pero ella se ha negado en rotundo.

Adriano ha marcado distancias con Martina enredado por Jacobo, y Lorenzo ha aprovechado para malmeter. Vera ha contado a sus compañeras el encuentro con su padre.

Debido a la confesión de Ricardo, los remordimientos por lo ocurrido en el pasado invaden a Pía. El ama de llaves ha acabado confesando a Curro uno de sus mayores secretos: toda la verdad sobre la muerte del barón de Linaja.