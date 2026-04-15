Avance de 'La Promesa' capítulo del jueves 16 de abril: Una confesión que deja sin palabras

En el capítulo 815 de 'La Promesa' que RTVE emitirá este jueves 16 de abril, Samuel se ofrece a sacrificarse en lugar de Petra ante la amenaza de despido de Jacobo. Sin embargo, Martina desautoriza a su prometido y asegura que nadie del servicio será expulsado, reafirmando su compromiso con el refugio.

Curro y Ángela reciben consejos opuestos de sus padres; Alonso anima al joven a luchar por su amor, mientras Leocadia manipula a su hija para que no perdone a Curro.

Manuel y Julieta comparten un momento de intimidad hablando sobre Jana, revelando una conexión creciente entre ambos. El duque de Carril llega sin avisar a La Promesa y se encuentra con Vera, ¿la ha reconocido?

Pía se siente incapaz de denunciar a Ricardo a pesar de las pruebas, atrapada en un mar de dudas sobre su culpabilidad. Ante las sospechas y la insistencia de la señora Adarre, Ricardo acaba haciendo una confesión totalmente inesperada relacionada con la muerte de Ana que deja al ama de llaves sin palabras. ¿Es el asesino?

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (814) emitido en La 1 de RTVE?

En el capítulo 814 de 'La Promesa' que RTVE ha ofrecido este miércoles 15 de abril, el duque de Carril ha rechazado la petición de Manuel de cancelar el contrato de Ciro. Mientras tanto, Cristóbal ha comenzado a darse cuenta de la ausencia de Vera en la planta noble.

Por su parte, y después de esa aciaga ruptura, Ángela y Curro se han mostrado como alma en pena y Pía y Julieta han intentado consolar a los jóvenes por separado ante su enorme sufrimiento.

Curro y Ángela en 'La Promesa'

María Fernández ha empezado a empacar sus pertenencias para marcharse, ignorando las advertencias de Samuel y los reproches de Carlo, que ha intentado detenerla sin éxito. Adriano, sintiéndose culpable por la mala suerte de Martina, ha decidido apartarse de ella para no causarle más problemas.

Santos le ha dicho a Pía que su deseo es que retome su relación con Ricardo. Sin embargo, la pareja está cada día más lejos, hasta el punto de que Cristóbal ha tenido que reprenderlos por sus constantes riñas públicas.

Ricardo y Pía en 'La Promesa'

Jacobo ha decidido tomar el control de la situación de Martina y ha bajado a la planta de servicio para despedir a Petra. Como medida desesperada, Alonso ha hablado con María Fernández y ha intentado convencerla para que se quede en palacio, pues ella es como de la familia.